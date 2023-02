Los tiernos videos inéditos que compartió Wanda Nara por el cumpleaños de su hijo Benedicto

El mensaje cariñoso de Wanda Nara por el cumpleaños de su hijo Benedicto (Foto: Instagram)

Wanda Nara posteó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje muy amoroso dedicado a su hijo Benedicto, fruto de su relación con Maxi López. De esta manera, la mediática compartió con sus seguidores varias imágenes con el pequeño que cumplió 11 años.

“Benedicto: soy la mamá más afortunada de tener un hijo como vos. Como te digo siempre que sería de mi vida sin vos. Te amo con todo mi alma, sos tan importante para tus hermanos porque estando en el medio te supiste ganar el lugar de un hermano e hijo que se preocupa y ayuda a todos”, aseguró la empresaria que también es mamá de Valentino, Constantino, Isabella y Francesca.

Los hijos de Wanda Nara cuando eran pequeños

“Nunca cambies y que Dios te de siempre salud. Y nunca te olvides cuánto te ama tu mamá. Felices 11 años Bomber @benedicto6118″, cerró la conductora que se prepara para conducir en breve la nueva edición de Masterchef por la pantalla de Telefe.

Recientemente, Wanda Wanda viajó a Brasil, más precisamente en Río de Janeiro, invitada por una marca de joyas para vivir de cerca el carnaval más importante de Sudamérica. Nada menos que en el Sambódromo carioca, la mediática viajó junto a su hermana Zaira y su asistente personal Kennys Palacios.

Desde allí cuando advirtió que en Turquía ya eran más de las doce de la noche, ella publicó un mensaje para Mauro Icardi en sus redes sociales. Sobre una foto del futbolista con sus dos hijas, Francesca e Isabella sentadas sobre sus piernas, la empresaria le escribió: “Que Dios siempre te de salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”.

Wanda Nara y Benedicto

Un rato antes, el jugador del Galatasaray había posteado esa misma foto a sus redes sociales, junto a sus nenas. Y había agregado otras imágenes, en donde se lo veía a él mismo con una frase de cumpleaños. Con una selfie suya y un café al paso, escribió: “Último desayuno de los ‘20, mañana 19 de febrero me toca entrar en los ‘30″. De esta manera, Mauro había anunciado su cambio de década, con la llegada de sus 30 años.

Luego, publicó un video en donde se pudo ver a su hija Isabella sobre un pony, con un audio de fondo, ilustrativo del momento que está viviendo: “Nos perdemos la vida perdiendo el tiempo, y no hay regalo más bonito que ese, nos perdemos de fiesta cuando en realidad no apetece, un trabajo que no nos gusta o estudiando algo que no nos llena, cada vez hay más prisa y menos ganas de cuidar lo importante, ya habrá tiempo para viajes planes y viajes inesperados”. Con una voz en acento español, tierna y suave, el futbolista mostró el deseo que tiene para este nuevo año que acaba de comenzar.

Los hijos de Wanda Nara

Finalmente, en su publicación en donde se autocelebra por su cumpleaños número 30, los comentarios y los saludos no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el de su cuñada, Zaira, quien le escribió: “Las mejoras organizadoras de fiestas”, junto a un emoji con una carita con un beso. Pero la que sí lo saludó fue la mamá de Wanda y de Zaira, Nora Colósimo: “¡Y se vinieron los 30! Qué lindooo muy feliz cumple Ma, abrazo fuerte a la distancia, te quiero mucho”.

Los hijos de Wanda Nara

Los hijos de Wanda Nara

Los hijos de Wanda Nara

