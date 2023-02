Wanda Nara saludó a Mauro Icardi por su cumpleaños: “Lo mejor que te di en mi vida”

Wanda Nara saludó a Mauro Icardi por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Wanda Nara no para un minuto. Por estos días está en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro, invitada por una marca de joyas para vivir de cerca el carnaval más importante de Sudamérica. Nada menos que en el Sambódromo carioca, la mediática viajó junto a su hermana Zaira y su asistente personal Kennys Palacios.

Desde allí, Wanda subió las historias más divertidas, con el mismo ánimo que contagia la ciudad brasilera. Así se las pudo ver a las hermanas bailando al son de la samba carioca, junto a unas passistas vestidas con plumas y brillantinas. También, la mediática contó a través de sus historias de Instagram que se abrió una cuenta de Tik Tok y, todavía sin saber muy bien cómo funciona la aplicación, empezó a subir los primeros videos que Zaira le reprochó. “Borralos boluda, ¿a ver cuánta gente los vio?”, le dijo la mamá de Malaika y Viggo apenas abrió la puerta de su habitación y su hermana se encontraba filmándola del otro lado, con su celular en la mano.

Entre carcajadas y frases sueltas, Wanda se volvió a su habitación de hotel, para prepararse para asistir a las comparsas en el Sambódromo de Río de Janeiro.

Cuando advirtió que en Turquía ya eran más de las doce de la noche, la futura conductora de Masterchef publicó un mensaje para Mauro Icardi en sus redes sociales. Sobre una foto del futbolista con sus dos hijas, Francesca e Isabella sentadas sobre sus piernas, la empresaria le escribió: “Que Dios siempre te de salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”.

Wanda Nara saludó a Mauro Icardi por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Un rato antes, el jugador del Galatasaray había posteado esa misma foto a sus redes sociales, junto a sus nenas. Y había agregado otras imágenes, en donde se lo veía a él mismo con una frase de cumpleaños. Con una selfie suya y un café al paso, escribió: “Último desayuno de los ‘20, mañana 19 de febrero me toca entrar en los ‘30″. De esta manera, Mauro había anunciado su cambio de década, con la llegada de sus 30 años.

Luego, publicó un video en donde se pudo ver a su hija Isabella sobre un pony, con un audio de fondo, ilustrativo del momento que está viviendo: “Nos perdemos la vida perdiendo el tiempo, y no hay regalo más bonito que ese, nos perdemos de fiesta cuando en realidad no apetece, un trabajo que no nos gusta o estudiando algo que no nos llena, cada vez hay más prisa y menos ganas de cuidar lo importante, ya habrá tiempo para viajes planes y viajes inesperados”. Con una voz en acento español, tierna y suave, el futbolista mostró el deseo que tiene para este nuevo año que acaba de comenzar.

Finalmente, en su publicación en donde se autocelebra por su compleaños número 30, los comentarios y los saludos no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el de su cuñada, Zaira, quien le escribió: “Las mejoras organizadoras de fiestas”, junto a un emoji con una carita con un beso. Un mensaje dedicado más a sus sobrinas que al jugador que acaba de recibir un nuevo año en su vida.

Pero la que sí lo saludó fue la mamá de Wanda y de Zaira, Nora Colósimo: “Y se vinieron los 30! Qué lindooo muy feliz cumple Ma , abrazo fuerte a la distancia, te quiero mucho”. Por su parte, Kennys Palacios, quien en estos momentos está junto a Wanda, le dijo: “Feliz cumple Mau, besos a esas bombonas”.

