Wanda Nara habló de todo: el casamiento de su padre, la relación con Mauro Icardi y el look de la China Suárez

Wanda Nara dio una entrevista para Socios del Espectáculo (ElTrece)

Wanda Nara siempre se las ingenia para estar en el centro de la polémica. Volvió a Turquía a reencontrarse con Mauro Icardi, pero pasó el Día de los Enamorados sola. Se tiñó de morocha y las redes sociales la compararon con Eugenia La China Suárez, justamente, la actriz con quien su el jugador del Galatasaray mantuvo affaire que desató un escándalo en su matrimonio. Fue elegida por Telefe para conducir la nueva edición de Masterchef, pero su convocatoria despertó malestar en otras figuras del canal. Y estuvo ausente en el compromiso de su padre, Andrés Nara, con la vedette Alicia Barbasola.

Así las cosas, Santiago Riva Roy decidió abordar a la empresaria minutos después de su arribo a la Argentina y horas antes de que partiera con destino a Brasil, junto a su hermana Zaira Nara, para cumplir con un compromiso comercial. Y, después de regalarle una caja de bombones como para generar un clima ameno, fue a fondo con todas las preguntas que tenía guardadas para ella.

Mauro Icardi sigue ganando fans en el Galatasaray de Turquía (REUTERS)

“Fue lindo, muy lindo. Rodeada de amor”, fue la respuesta que recibió el cronista al consultar por el 14 de febrero de la empresaria. ¿Si estuvo con Icardi? “Estoy siempre con Mauro porque estamos juntos con la familia, nos vemos muy seguido”, dijo ella dando a entender que no hubo reconciliación. Aunque en otro tramo de la nota aseguró que no sabía lo que le esperaba en el futuro pero dejaba la puerta abierta a una reconciliación. De Elián Valenzuela, conocido por todos como L-Gante, en tanto, evitó hacer cualquier tipo de declaración.

Sobre su nuevo color de cabello, Wanda explicó: “Me parece que me lo voy a dejar porque gustó para un proyecto, también. Así que va a quedarse”. Y aclaró que se trataba de una película en la que iba a incursionar como actriz. “Me estoy preparando para eso. Tengo tres coaches y la última vez que estuve en Buenos Aires estuve preparándome. También estuvimos por zoom. Me los presentó la gente de Telefe”, contó. Y aseguró no tener ningún referente para la actuación.

Con respecto a su relación actual con Maxi López, padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, con quien recompuso el diálogo después de más de una década de enfrentamientos, Wanda señaló: “Hace un montón me llevo bien”. Y explicó que lo iba a ver en breve porque en unos días era el cumpleaños del menor de sus hijos.

Andrés Nara y Alicia Barbasola (RS Fotos)

Consultada sobre la “unión cristiana” que celebró su padre con la vedette Barbasola, la empresaria se mostró relajada. Y dejó en claro que tenía buena onda con su nueva madrastra. “Todo muy bien”, dijo. Y habló de su reciente reconciliación con el vendedor de autos, de quien estuvo distanciada varios años. “Siempre es muy lindo. A mí me encanta la familia unida. Soy un poco antigua en eso”.

¿Si le había pedido algún consejo a Paula Chaves, quien había sido nombrada como posible conductora de Masterchef antes de que apareciera su nombre? ”La verdad que no le pedí consejos a nadie, voy a ser yo”, dijo. Y negó cualquier conflicto con la exmodelo: “El programa era de Santi (del Moro) y él decidió no hacerlo. Sé que hicieron un par de pilotos, yo grabé uno. Y después fue decisión del canal. Pero hay un montón de proyectos. De hecho, yo pensé que iba a hacer otra cosas y me terminaron llamando para esto”.

Wanda Nara y la China Suárez con look morocho

Finalmente, sobre quienes aseguran que le “copia” el look a la China y sube posteos parecidos a los de la novia de Rusherking, Wanda aseguró: “La verdad que no los veo porque la tengo bloqueada, así que no tengo ni idea de lo que sube o no sube. Lo veo por ustedes. Y el cambio de pelo lo hice para la película. A mí no me gustaba al principio, pero a muchos les gustó. Aunque seguramente vuelva al rubio”.

