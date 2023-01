Noemí Alan habría encontrado a su novio en un hotel con la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022

Noemí Alan, Camila Deniz y Martín Lema, envueltos en una polémica

Después de haber apostado nuevamente al amor y contárselo al mundo a mediados del año pasado, Noemí Alan está sufriendo una gran decepción: habría encontrado a su pareja Martín Lema junto con Camila Deniz, hermana de Thiago, el más reciente eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

El hecho habría ocurrido en los últimos días y el agravante para la popular actriz fue haberlos encontrado infraganti en la habitación de un hotel ubicado en el microcentro porteño. “Lema y Camila estaban disfrutando de una velada cuando Noemi los agarró desnudos, teniendo intimidad”, contó el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, quien se enteró a través del personal del hotel, el cual pertenece a una renombrada cadena internacional.

“Ella quedó devastada y no se sabe cómo puede seguir la relación con el uruguayo. Encima hace unos días vimos imágenes del nuevo tema que lanzó Martín donde se lo ve a los besos con diferentes mujeres, entre ellas la hermana de Thiago”, sumó al respecto.

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina había sido noticia semanas atrás por haber sido acuchillada en su casa

Noemí Alan llevaba unos seis meses en pareja con el uruguayo, quien en el pasado había tenido relaciones con Silvia Süller y Alejandra Pradón. En septiembre del 2022, cuando la pareja estaba dando una entrevista justamente con Juan Etchegoyen, el joven aprovechó para proponerle casamiento a la exvedette.

“La traje acá a las Barrancas de Belgrano para una sorpresa muy linda. Con ella la paso súper bien y quiero proponerte esto: ¿te querés casar conmigo para estar hoy mañana y siempre?”, le preguntó Lema y sorprendió por completo a Alan.

“No te puedo creer”, le respondió Noemí en el ciclo Mitre Live. Las personas que estaban viendo la situación comenzaron a aplaudir y de repente apareció un grupo de Mariachis, contratado por Martín. “Vamos a ir de luna de miel a el hotel para pasarla bien”, señaló el joven, muy emocionado. “Estoy feliz, me lleva a lindos lugares y me hace bien el amor”, aseguró Noemí, muy contenta.

Noemí Alan y Martín Lema, enamorados en septiembre del 2022

“Esto se me ocurrió porque tengo ganas de estar en pareja, no va más amigos con derechos, yo quiero estar con ella y acompañarnos. En su momento me dijo que era poco tiempo pero ya ahora vamos para cinco meses y ya es un montón, la edad es un número”, manifestó el joven, tras haberle realizado la propuesta romántica a su actual pareja.

“Yo tenía mis recaudos porque es un chico joven. Me hizo una entrevista y me empezó a hablar y a mandarme WhatsApp. Me ganó con su ángel y su simpatía, y su generosidad, y su buen humor, no quiero criticar a los hombres grandes pero este no me habla de enfermedades”, puntualizó la actriz que supo brillar en ciclos como Matrimonios y algo más.

“Conocí a un uruguayito amoroso y nos vemos los fines de semana", había contado Noemí Alan cuando comenzó su relación con Martín Lema

“Conocí a un uruguayito amoroso y nos vemos los fines de semana. Él me hizo una nota telefónica y mantuvimos contacto, me seguía escribiendo y me caía bien, muy educado y amoroso”, había definido al vincularse con Lema, a quien conoció a fines de julio.

“Tuvimos la primera cita y me hizo sentir muy cómoda. Fue sincero y me habló de relaciones que había tenido. Igual no eligió muy bien el chico....”, dijo a modo de broma en referencia a su ex famosas. Pero aclaró: “Lo que más me gustó fue que es muy cálido, respetuoso y muy simpático, nos reímos, me hace sentir bien y él dice que le gustan las mujeres más grandes que él”. De todas formas, aseguró: “Lo mío con él es una amistad con derechos”.

