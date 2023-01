Soledad Pastorutti opinó de la canción de Shakira contra Piqué: “Es más rápido grabar un tema que ir a terapia”

Sole Pastorutti opinó del escándalo entre Shakira y Piqué luego de la polémica canción

Siguen las repercusiones a nivel mundial por la Session #53 que Shakira presentó con Bizarrap la semana pasada. La letra de la canción habla sin eufemismos de su escandalosa ruptura con Gerard Piqué, padre de sus hijos Sasha y Milan, de quien se separó tras doce años de relación al descubrir que el exjugador del Barça le estaba siendo infiel con, Clara Chía Martí. En medio de este contexto, algunos famosos opinaron sobre esta polémica canción y Soledad Pastorutti no fue la excepción.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) en Punta del Este, le consultaron a la cantante: “¿A las mujeres se las critica mucho por la letra de sus canciones cuando se refleja algo de la vida personal?”. La artista le contestó: “Muchas veces, los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal. Lo de Biza es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera”.

Además, la intérprete oriunda de Santa Fe opinó de su colega: “Shakira es una mina que a mí me encanta. Es una de las pocas latinoamericanas que logró que su música trascienda al mundo”. Y explicó que le parecía bárbaro el trabajo de la colombiana y que cada persona es libre de exponer sus situaciones personales. Pero, aclaró: “De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después. Yo creo que igual, a esta altura de vida, Shakira puede hacer lo quiera”.

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

Durante la charla, Pastorutti señaló que en este momento ya no se debería juzgar si está bien o mal que Shakira haya expuesto su situación sentimental con su ex. “La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor”, agregó. Cuando el periodista le consultó si era más barato hacer una canción que ir a terapia, Soledad contestó entre risas: “No, no te creas. Hay mucho trabajo detrás pero capaz que es más rápido”.

Por otra parte, el video batió todos los récords al obtener más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Además, el tema permaneció en el primer puesto del chart global de Spotify con 12.862 millones de descargas desde su lanzamiento. “¿Tres días consecutivos número 1? ¡Es increíble! Gracias a todos por el apoyo que me dan!”, escribió Shakira en una historia de Instagram en la que compartió los datos proporcionados por la cuenta @chartdata. Y luego se dispuso a festejar.

“¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”, escribió la cantante sobre un video en el que se la ve bailando y riendo junto a un grupo de chicas mientras escuchan la Session #52 que el argentino grabó con Quevedo y que el público rebautizó como Quédate. “Biza, un besito Biza”, dice la colombiana mirando a cámara. Y luego agradece la “serenata” que le dieron sus fanáticas, que se reunieron en la puerta de su casa para corear la canción que hoy suena en cada rincón del mundo.

Shakira celebró con sus amigas

