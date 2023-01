Tamara Pettinato presentó a su nuevo novio con una foto particular y es un reconocido político

Tamara Pettinato siempre mantuvo el perfil bajo, pero finalmente blanqueó su noviazgo

Lo que comenzó siendo un rumor nunca aclarado por las partes desde hace al menos dos años, finalmente llegó a convertirse en realidad luego de que Tamara Pettinato publicará en su cuenta de Instagram una instantánea que la muestra junto a un hombre en la playa, ambos abrazados y con un corazón de fondo, ya sin dejar lugar a dudas respecto de la relación que los une. Y sin dudas sorprendió porque ella siempre mantuvo un perfil bajo en lo que refiere a esas cuestiones.

Madre de Milo de 12 años, fruto de su relación con el productor Martín Moyano, la panelista se muestra siempre reacia al hablar de su vida, y en alguna oportunidad al ser consultada sobre su relación con Moyano aclaró: “Martín es productor de tele, pero cuando lo conocí era canillita. Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde, por eso siempre salí con chicos así. Martín es así”.

Tras ruptura, paradójicamente poco se supo de sus relaciones, siendo que ella tanto en Bendita como en el programa radial con Ernesto Tenenbaum se dedica a hablar de la farándula. Así las cosas, las últimas palabras de ella al respecto fueron en el programa PH, en el que hizo una afirmación que en ese momento dejó más dudas que certezas con relación a su presente amoroso.

Tamara Pettinato y José Glinski, disfrutando de la playa

Es que en charla con Andy Kusnetzoff a mediados de 2021 había asegurado que “yo tengo un novio a la distancia en Estados Unidos. Por eso el año pasado me fui dos meses. Hace 17 años que estamos juntos. Está siempre ahí, es yanqui, no habla español”, y ante el silencio del resto de los invitados continuó aclarando que “acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera. Es ideal, porque entro a Estados Unidos y tengo novio. Pero él tiene novia todo el tiempo, que soy yo. Las reglas no son iguales para todos, basta de igualdad...”.

También aprovechó para confesar que realizaban videollamadas en todo momento, y ante la consulta del conductor respecto de si practica en sexting, confesó que “ya no. Somos como matrimonio viejo a esta altura. Nos hacemos videollamadas cocinando, charlamos”.

Debido a ese hermetismo al momento de referirse a sus relaciones, y dejando la puerta abierta en lo que respecta a la relación con la persona de los Estados Unidos, es que sorprendió el hecho de haya blanqueado su noviazgo con José Glinski, quien se desempeña como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En la arena, ambos con traje de baño y ella además con un pareo, se los puede ver abrazados en la imagen que ella misma compartió, incluso nombrándolo, para no dejar dudas sobre quién era el hombre. Éste, incluso, compartió la misma fotografía en su cuenta de Instagram, en la que también figura el dibujo de un corazón de fondo.

Los rumores sobre la relación entre ambos llevan mucho más de un año, y pese a todo el tiempo en que ella lo mantuvo en silencio fue ahora que decidió publicarlo en sus redes. Hasta el momento no hubo más expresiones de cariño ni instantáneas por parte de ninguno de los dos, y quizás teniendo en cuenta el bajo perfil que manejan es posible que falte un tiempo para volver a verlos juntos en alguna imagen o evento social.

