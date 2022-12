Muy enamorados, Ricky Sarkany y su esposa disfrutan de las playas de Punta del Este

En Punta del Este, Ricky Sarkany y Graciela Papini disfrutan de una caminata por la playa (RS Fotos)

Ricky Sarkany y Graciela Panini se instalaron en Uruguay para pasar las fiestas de fin de año y disfrutar de unas merecidas vacaciones en Punta del Este, el lugar preferido para veranear de muchas figuras del espectáculo, la moda y la política de la Argentina.

En las imágenes exclusivas para Teleshow se puede ver al exitoso diseñador caminando por las playas de José Ignacio de la mano de su esposa. Además del paseo, aprovecharon para meterse en el mar y luego tomaron sol en unas reposeras y se relajaron frente al mar.

La pareja pasó una hermosa navidad rodeados de familiares y amigos. Seguramente, también ambos celebrarán la llegada del año nuevo con sus seres queridos. De esta manera, comenzarán el 2023 con mucha felicidad y amor. Luego, de las vacaciones retomarán sus compromisos laborales.

En marzo próximo, se cumplirá un nuevo aniversario de la partida de Sofía, la primogénita de Ricky y Graciela. El 29 de marzo de 2021 la artista y diseñadora de 31 años partía en una clínica de Florida, Estados Unidos, a tan solo una semana de ser madre de Félix junto a su pareja, Tomás Allende, por el método de subrogación de vientre.

En el primer aniversario de su fallecimiento, la familia homenajeó a Sofía con un conmovedor video. En aquella oportunidad, Ricky diálogo con Teleshow y recordó a su hija con mucho cariño: “La seguimos llevando en nuestro corazón, como siempre decimos. En su último cumpleaños, rodeada de toda su familia y sus amigos, se le ocurrió leer una carta, en la que en un momento dijo: ´La vida me dio mucho más de lo que me sacó´. Algo que es bien difícil de entender porque a uno no le gusta que le saquen nada, pero tenemos que reconocerlo, porque la vida nos dio el privilegio de poder disfrutarla, vivir y emprender durante 31 años maravillosos”.

Pero además, reflexionó sobre el paso del tiempo: “Los occidentales dividimos períodos de tiempo en 365 días que llamamos ´año´, y entonces muchas cosas se miden en un año: conmemoramos aniversarios, festejamos cumpleaños, damos vuelta la página y renovamos esperanzas. Pero eso es totalmente arbitrario y la vida, como nos enseñó Sofi, no se mide en períodos de tiempo, se mide en momentos vividos, en alegrías, en sonrisas, en otras cosas”. Y agregó: “Si medimos en períodos de tiempo, una eternidad sería poco tiempo para compartir con ella. Si medimos en momentos maravillosos, creo que somos unos privilegiados de haber podido compartir todo este tiempo”.

“No hubiésemos podido avanzar y seguir adelante sin el apoyo de toda la familia, de los amigos y de toda la gente que nos quiere”, agradeció Sarkany. Para finalizar, quiso destacar el legado más importante que les dejó su hija: “Muchas veces, la gente cuando se va deja algo: una herencia, recuerdos, un montón de cosas. En el caso nuestro, tenemos lo más maravilloso que pudo haber dejado, que es su bebé Félix, a quien mágicamente la vida hizo que pudiera conocer, tener en brazos y darle besos. Tenemos que seguir mirando para adelante, seguir haciendo como ella quisiera si nos estuviera viendo desde algún lugar y, como nos está viendo, de vernos unidos, sonriendo, disfrutando y no llorando, sino estando felices y alegres de todo lo que vivimos con ella”.

