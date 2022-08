El emotivo video de Ricky Sarkany a 17 meses de la muerte de su hija Sofía

Ricky Sarkany recordo a su hija Sofia

A 17 meses de la muerte de Sofía Sarkany su papá Ricky, utilizó sus redes sociales para recordarla. Lo hizo con un video con imágenes de ella en familia y trabajando, en el que se escucha la voz en off de la joven diseñadora hablando de la importancia de “hacer de la vida la mayor obra de arte”.

En Instagram, el diseñador de zapatos escribió en referencia a su hija, quien falleció el 29 de marzo el año pasado: “17 meses con el corazón explotado del Amor que compartimos, haciendo lo que nos enseñaste: sonreír, crear y amar”.

En el clip, se la escucha a ella: “El arte es una actitud y esa actitud, cura. Mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, alma y mente en eso. Esta frase de Mandela que me encanta dice ‘no podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir’”,

Luego, quien una semana antes de morir fue mamá de Félix, dice: “Y creo que de eso se trata, de reinventarnos, reilusionarnos, seguir capacitándonos, creando, conociendo, porque de ahí viene la verdadera gratificación y se general la verdad energía vital y creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella la mayor obra de arte”.

Al cumplirse un año de la muerte de Sofía, Ricky había dicho en diálogo con Teleshow: “La seguimos llevando en nuestro corazón, como siempre decimos. En su último cumpleaños, rodeada de toda su familia y sus amigos, se le ocurrió leer una carta, en la que en un momento dijo: ´La vida me dio mucho más de lo que me sacó´. Algo que es bien difícil de entender porque a uno no le gusta que le saquen nada, pero tenemos que reconocerlo, porque la vida nos dio el privilegio de poder disfrutarla, vivir y emprender durante 31 años maravillosos”.

Ricky Sarkany compartió un emotivo video a 17 meses de la muerte de su hija Sofía

“Los occidentales dividimos períodos de tiempo en 365 días que llamamos ´año´, y entonces muchas cosas se miden en un año: conmemoramos aniversarios, festejamos cumpleaños, damos vuelta la página y renovamos esperanzas. Pero eso es totalmente arbitrario y la vida, como nos enseñó Sofi, no se mide en períodos de tiempo, se mide en momentos vividos, en alegrías, en sonrisas, en otras cosas”, dijo y agregó: Si medimos en períodos de tiempo, una eternidad sería poco tiempo para compartir con ella. Si medimos en momentos maravillosos, creo que somos unos privilegiados de haber podido compartir todo este tiempo”.

“No hubiésemos podido avanzar y seguir adelante sin el apoyo de toda la familia, de los amigos y de toda la gente que nos quiere. Muchas veces, la gente cuando se va deja algo: una herencia, recuerdos, un montón de cosas. En el caso nuestro, tenemos lo más maravilloso que pudo haber dejado, que es su bebé Félix, a quien mágicamente la vida hizo que pudiera conocer, tener en brazos y darle besos. Tenemos que seguir mirando para adelante, seguir haciendo como ella quisiera si nos estuviera viendo desde algún lugar y, como nos está viendo, de vernos unidos, sonriendo, disfrutando y no llorando, sino estando felices y alegres de todo lo que vivimos con ella”, cerró el papá de Sofia, además de Josefina, Clara y Violeta fruto de su matrimonio con Graciela Papini.

La diseñadora murió el 29 de marzo del 2021 a los 31 años en una clínica de la Florida, Estados Unidos donde se encontraba internada desde hacía semanas ca causa de un cáncer de cuello de útero. Siete días antes había sido madre de Félix junto a su pareja, Tomás Allende, por el método de subrogación de vientre, ya que al enterarse de su diagnóstico, decidió congelar óvulos.

