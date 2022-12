El emotivo mensaje de la China Suárez para Sofía Sarkany en el día que cumpliría 33 años: “Tu voz no se me va a olvidar jamás”

Sofía Sarkany y la China Suárez

Este domingo Sofía Sarkany cumpliría 33 años. La hija del famoso diseñador perdió la vida a los pocos días de haber dado a luz; tenía 31 años y la causa de muerte fue un cáncer de útero con el que luchaba desde 2018. La China Suárez, amiga íntima de la artista no dejó pasar este día tan especial y la recordó con mucho amor.

“Y se nos van acabando las fotos, los videos, pero tu voz y los recuerdos no se me van a olvidar jamás”. La actriz y cantante acompañó el mensaje con tres fotos en las que se las ve juntas en diferentes escenarios, y finalizó diciendo: “Mi ratón, la más buenita, te amo para siempre”. Además, al posteo sumó un emoji de un corazoncito, compartiendo con sus fans todo el amor que siente por la hija del reconocido diseñador, sentimiento que fue compartido por muchos usuarios en su muro.

Recordemos que el mensaje llega en medio de un contexto de alegría, con ese viaje sorpresivo al Mundial de Qatar 2022 en compañía de Rusherking, la China puso pausa por un rato a sus actividades, su felicidad por el triunfo de Argentina ante Australia, que presenció en el estadio, y le dedicó esta semblanza maravillosa a su eterna amiga.

La publicación de la China Suárez

Por su parte, desde su cuenta de Instagram, Ricky Sarkany compartió una postal junto a Sofía con el siguiente mensaje: “Hace 33 años llegaste a nuestras vida. Hoy y siempre celebramos cada momento compartido, extrañándote y con ganas de esos abrazos eternos. Siempre sonriendo”.

El emotivo posteo de Ricky Sarkany en el día que su hija hubiese cumplido 33 años





En agosto pasado, Ricky Sarkany utilizó sus redes sociales también para recordarla. Lo hizo con un video con imágenes de ella en familia y trabajando, en el que se escucha la voz en off de la joven diseñadora hablando de la importancia de “hacer de la vida la mayor obra de arte”.

En el clip, se la escucha a ella: “El arte es una actitud y esa actitud, cura. Mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, alma y mente en eso. Esta frase de Mandela que me encanta dice ‘no podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir’”,

Luego, quien una semana antes de morir fue mamá de Félix, dice: “Y creo que de eso se trata, de reinventarnos, reilusionarnos, seguir capacitándonos, creando, conociendo, porque de ahí viene la verdadera gratificación y se general la verdad energía vital y creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella la mayor obra de arte”.

Al cumplirse un año de la muerte de Sofía, Ricky había dicho en diálogo con Teleshow: “La seguimos llevando en nuestro corazón, como siempre decimos. En su último cumpleaños, rodeada de toda su familia y sus amigos, se le ocurrió leer una carta, en la que en un momento dijo: ´La vida me dio mucho más de lo que me sacó´. Algo que es bien difícil de entender porque a uno no le gusta que le saquen nada, pero tenemos que reconocerlo, porque la vida nos dio el privilegio de poder disfrutarla, vivir y emprender durante 31 años maravillosos”.

La China Suárez y Sofía Sarkany

“Los occidentales dividimos períodos de tiempo en 365 días que llamamos ´año´, y entonces muchas cosas se miden en un año: conmemoramos aniversarios, festejamos cumpleaños, damos vuelta la página y renovamos esperanzas. Pero eso es totalmente arbitrario y la vida, como nos enseñó Sofi, no se mide en períodos de tiempo, se mide en momentos vividos, en alegrías, en sonrisas, en otras cosas”, dijo y agregó: Si medimos en períodos de tiempo, una eternidad sería poco tiempo para compartir con ella. Si medimos en momentos maravillosos, creo que somos unos privilegiados de haber podido compartir todo este tiempo”.

“No hubiésemos podido avanzar y seguir adelante sin el apoyo de toda la familia, de los amigos y de toda la gente que nos quiere. Muchas veces, la gente cuando se va deja algo: una herencia, recuerdos, un montón de cosas. En el caso nuestro, tenemos lo más maravilloso que pudo haber dejado, que es su bebé Félix, a quien mágicamente la vida hizo que pudiera conocer, tener en brazos y darle besos. Tenemos que seguir mirando para adelante, seguir haciendo como ella quisiera si nos estuviera viendo desde algún lugar y, como nos está viendo, de vernos unidos, sonriendo, disfrutando y no llorando, sino estando felices y alegres de todo lo que vivimos con ella”, cerró el papá de Sofia, además de Josefina, Clara y Violeta fruto de su matrimonio con Graciela Papini.

