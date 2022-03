El emotivo video con el que Ricky Sarkany homenajeó a su hija Sofía al cumplirse un año de su partida: “Nos dejó lo más maravilloso, su bebé Félix”

El homenaje de la familia Sarkany a un año de la muerte de Sofía

“Uno dice ´pasó un año´, pero también puede pensar, tal vez egoístamente, es un año menos para volver a estar juntos”. Pasaron 365 días de la partida física de Sofía Sarkany y su papá Ricky tuvo la generosidad de compartir unas palabras con Teleshow. Aquél 29 de marzo de 2021 todo era dolor, porque la artista y diseñadora de 31 años partía en una clínica de Florida, Estados Unidos, a tan solo una semana de ser madre de Félix junto a su pareja, Tomás Allende, por el método de subrogación de vientre. Pero hoy, eligen recordarla con una sonrisa, tal como ella hubiera querido. Y con un emotivo video, en el que repasan toda la historia de Sofi y sus íntimos la describen tal cual era.

El reconocido diseñador habla en plural porque lo hace en nombre de toda su familia: su mujer, Graciela Papini, y sus otras tres hijas, Josefina, Clara y Violeta, quienes también participaron del proyecto audiovisual: “La seguimos llevando en nuestro corazón, como siempre decimos. En su último cumpleaños, rodeada de toda su familia y sus amigos, se le ocurrió leer una carta, en la que en un momento dijo: ´La vida me dio mucho más de lo que me sacó´. Algo que es bien difícil de entender porque a uno no le gusta que le saquen nada, pero tenemos que reconocerlo, porque la vida nos dio el privilegio de poder disfrutarla, vivir y emprender durante 31 años maravillosos”.

Ricky y Sofía Sarkany, padre e hija inseparables

Pero además, reflexionó sobre el paso del tiempo: “Los occidentales dividimos períodos de tiempo en 365 días que llamamos ´año´, y entonces muchas cosas se miden en un año: conmemoramos aniversarios, festejamos cumpleaños, damos vuelta la página y renovamos esperanzas. Pero eso es totalmente arbitrario y la vida, como nos enseñó Sofi, no se mide en períodos de tiempo, se mide en momentos vividos, en alegrías, en sonrisas, en otras cosas”. Y agregó: “Si medimos en períodos de tiempo, una eternidad sería poco tiempo para compartir con ella. Si medimos en momentos maravillosos, creo que somos unos privilegiados de haber podido compartir todo este tiempo”.

“No hubiésemos podido avanzar y seguir adelante sin el apoyo de toda la familia, de los amigos y de toda la gente que nos quiere”, agradeció, muy conmovido. Y para finalizar, quiso destacar el legado más importante que les dejó su hija: “Muchas veces, la gente cuando se va deja algo: una herencia, recuerdos, un montón de cosas. En el caso nuestro, tenemos lo más maravilloso que pudo haber dejado, que es su bebé Félix, a quien mágicamente la vida hizo que pudiera conocer, tener en brazos y darle besos. Tenemos que seguir mirando para adelante, seguir haciendo como ella quisiera si nos estuviera viendo desde algún lugar y, como nos está viendo, de vernos unidos, sonriendo, disfrutando y no llorando, sino estando felices y alegres de todo lo que vivimos con ella”.

Entre tantos testimonios que se escuchan en el conmovedor video, se destaca el de su entrañable amiga, Eugenia La China Suárez, quien se refirió también a su talento profesional. “Sofi fue un poco la que impuso acá el tema de las plataformas tan gigantes. Al principio la gente no se animaba mucho y me acuerdo que ella había hecho unas tremendas y encima pintadas, con tachas, todo, como me gustaba a mí. Creo que fue muy inteligente porque pudo fusionar perfectamente el arte con la moda, que es lo que ella quería”, aseguró la actriz de quien fuera aliada inseparable. “Me mataba su bondad, cómo trataba a la gente, cómo la respetaban. Siempre estaba sonriendo, tenía una energía increíble. Todos morían por trabajar con ella porque era relajada, todo le venía bien. Con sus patitas mini, ratón como le decía yo porque tenía huesitos de ratón”, la describió con mucho amor, al igual que el resto de sus hermanas y sus amigas que participaron del homenaje.

SEGUIR LEYENDO: