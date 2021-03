Las palabras de Sofía Sarkany a sus padres: “Viví rodeada de mucho amor, fui muy feliz”

Una de las fotos con las que Ricky decidió recordar a Sofía

“Viví rodeada de mucho amor, fui muy feliz”, fueron las palabras que Sofía Sarkany le dijo a su familia en sus últimos días y que su papá, Ricky, decidió compartir en su cuenta de Instagram para recordar a quien una semana antes de partir lo convirtió en abuelo de Félix.

El diseñador posteó junto con aquellas palabras cinco fotos de su hija de 31 años. En todas se la podía ver sonriente y relajada. Seguramente como él quiere recordar a la joven que estudió y se formó para seguir sus pasos en el mundo de la moda.

Una de las fotos de Sofía que compartió Ricky

Una semana antes de morir, Sofía había cumplido uno de sus mayores sueños, ser mamá

Graciela Papini, su mamá, también usó las redes sociales para despedir con dolor y amor a su hija. “Así siempre, te adoro”, escribió junto con varios corazones y una foto de ambas muy sonrientes posando para la cámara.

“Fui muy feliz”, fueron las tres palabras que eligió ella para decirle a él y a su madre antes de ingresar a terapia intensiva, tal vez anticipando su despedida.

Hermana de Josefina, Clara y Violeta, ya estaba de novia con Tomás Allende cuando en el 2018 fue diagnosticada con cáncer, lo que no le impidió seguir con su pareja en la búsqueda de concretar uno de sus sueños máximos: tener un hijo.

Fue así como, sabiendo los duros tratamientos que la esperaban en la lucha contra la enfermedad, que decidió congelar sus óvulos y luego Sofía y Tomás subrogaron un vientre en Estados Unidos.

A medida que la enfermedad de la diseñadora avanzaba, el bebé crecía en el vientre de la portadora. Félix debía nacer el 28 de marzo, pero se adelantó una semana y aunque no lo recordará, pudo estar en los brazos acogedores de su mamá e incluso se llevará en su corazón una foto del día más especial, en que se conocieron y desde la cama del hospital en Florida donde ella estaba internada, se fundieron en ese abrazo que le permitió a Sofía poder partir en paz.

El encuentro entre Sofía y Félix

En lo profesional, se especializó en la pintura y dibujo clásico en la Central Saint Martin de Londres, en donde adquirió la inspiración suficiente para sus creaciones posteriores. Desde el 2012 desarrolló cada temporada en la empresa familiar Ricky Sarkany y contaba con su propia colección de ropa, que llevaba su nombre.

Sofía había decidido seguir los pasos de su padre en el mundo de la moda

Sofía tenía 31 años y luchaba hacía tres contra un cáncer

“A diferencia de muchos de mis amigos, cuando éramos chiquitos yo tenía mis cuadernos de Winnie Pooh y de Hello Kitty dibujados con conjuntos de ropa, sombreros, carteras, zapatos, en vez de casitas, árboles y soles”, compartió en una entrevista brindada a Jóvenes Líderes TV, y continuó: “Ya cuando fui adolescente dije ‘es obvio que voy a estudiar la carrera de Diseño e Indumentaria, por un lado por esta pasión que venía de la herencia familiar y por otro lado porque tenía 17 años, mujer, fanática de la moda, todo encajaba perfecto”.

“Así fue como en diciembre del 2007 terminé el colegio, cumplí 18 años, me anoté en la carrera y dije a principios del año que viene empiezo a trabajar en la empresa de mi familia. Sonaba todo bárbaro”, narró. Así hizo su camino en el mundo académico, estudió diseño gráfico, historia del arte, fotografía, maquillaje artístico y sobre todo el dibujo y la pintura. “Haciendo estas actividades me volví a apasionar, volví a tener confianza y seguridad en mí y dije que haga lo que haga en el futuro, no me voy a separar del arte, prometí no separarme”, reflexionó.

