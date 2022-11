El inesperado gesto de Sebastián Yatra con Tini Stoessel tras verla cantar junto a Coldplay

Sebastián Yatra reaccionó a un posteo de Coldplay junto a su ex, Tini Stoessel

Esta semana, Tini Stoessel vivió dos noches que, según sus propias palabras, fueron las mejores de su vida y muy probablemente no las olvidará jamás. Es que la artista fue convocada por Coldplay para participar de sus shows en el Estadio Monumental, donde entonó junto a Chris Martin “Let Somebody Go”, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres, y además pudo interpretar “Carne y hueso”, uno de sus últimos hits.

“Las palabras no son suficientes para poder describir lo que sentí estos dos días…un sueño inimaginable q se hizo realidad. Gracias Coldplay por haberme invitado a vivir estos shows tan memorables, increíbles e inspiradores. Fue la experiencia más hermosa de mi vida. Agradecida por el amor q nos brindaron, para siempre en mi corazón”, escribió en sus redes sociales junto a varias imágenes de ese momento.

En tanto, la banda inglesa también se mostró feliz de haber compartido escenario con Stoessel y también le dedicó un posteo en Instagram, donde compartió un video del emotivo momento. “TINI // River Plate stadium // Nov 1 🇦🇷”, expresaron desde la cuenta oficial. La publicación obtuvo miles de comentarios, entre los que se destacó el de la propia Tini: “Gracias por esta oportunidad tan hermosa”, escribió. Pero lo que más llamó la atención fue que Sebastián Yatra, su ex, fue uno de quienes le dieron su “me gusta” al posteo. Ese gesto da cuenta de que, a pesar de llevar mucho tiempo separados y de que ella ahora esté de novia con Rodrigo De Paul, sigue existiendo una buena relación entre ellos.

El posteo de Coldplay junto a Tini Stoessel al que Sebastián Yatra le sumó su "me gusta"

El "me gusta" de Sebastián Yatra al posteo de Coldplay junto a Tini Stoessel

Otra particular situación que se vivió en relación a la presencia de la intérprete de “Miénteme” en el estadio de River fue que justo en uno de esos shows estuvo como espectadora Camila Homs, la ex del futbolista de la Selección y también actual pareja de Tini. Cabe aclarar que, hasta último momento, nadie sabía que Stoessel iba a estar allí, de hecho la noticia trascendió luego de que algunas personas que estaban haciendo la fila para entrar escucharan que estaban haciendo prueba de sonido horas antes.

Tini cantó con Coldplay en el Monumental

Homs fue captada por el periodista Gustavo Mendez, que la filmó cuando se retiraba de la cancha, de la mano con su pareja Carlos Benvenuto. “Camila Homs y su novio a la salida del show de Coldplay, donde cantó Tini ´Carne y hueso´ con Chris Martin”, detalló en sus stories.

Más tarde, la propia modelo se animó a hablar sobre el encuentro con la cantante. “Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien”, expresó en diálogo con el cronista de de Mañanísima. Y agregó, sin dar señales de incomodidad por la coincidencia: “Igual no sentí que fue un cruce, porque ella ni se habrá enterado de que yo estaba ahí. Justamente, si eran 60, 70 mil personas, pero sí, super casual. La verdad es que yo no sabía que iba a ir. Me tomó por sorpresa”.

Por otra parte, la madre de los hijos de De Paul se refirió a su ex. “Ya está recontra superado, están juntos, me parece perfecto, se ven bien, así que nada, todo bien”, cerró, confirmando una vez más la buena onda con el jugador del Atlético de Madrid.

