El inesperado momento de Camila Homs cuando fue a ver a Coldplay: presenció el show de Tini Stoessel

Camila Homs fue captada a la salida del Monumental, adonde fue a ver a Coldplay presenció el show de Tini Stoesel

Coldplay sigue brindando su maratón de conciertos en el Estadio Monumental y nadie quiere perderse el espectacular show. En este sentido, fueron varios los famosos que ya disfrutaron de la música de la banda inglesa. Una de ellos fue Camila Homs, quien asistió en a noche del martes junto a su novio Carlos Benvenuto, luego de enfrentar rumores de crisis en los últimos días.

Lo cierto es que, lejos de estas versiones, se mostraron más enamorados que nunca, pero lo que más llamó la atención fue que justo fueron en la fecha en la que Tini Stoessel -actual pareja de su ex, Rodrigo De Paul-estuvo como invitada para cantar junto a Chris Martin. Cabe aclarar que, hasta último momento, nadie sabía sobre la presencia de la intérprete de “Miénteme”, de hecho la noticia trascendió luego de que algunas personas que estaban haciendo la fila para entrar escucharan que estaban haciendo prueba de sonido horas antes.

En tanto, la modelo fue captada por el periodista Gustavo Mendez, que la filmó cuando se retiraba de la cancha de River, de la mano con su pareja. “Camila Homs y su novio a la salida del show de Coldplay, donde cantó Tini ´Carne y hueso´ con Chris Martin”, detalló en sus stories.

Además de entonar su canción, Stoessel también interpretó “Let Somebody Go”, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y el público argentino alentó a la artista con mensajes de felicitaciones alegrándose por el gran logro de compartir el escenario con una banda internacional.

Tini cantó con Coldplay en el Monumental

“Perfecto, increíble”, le dijo el británico a la estrella local en medio de su brillante performance. Emocionada, ella le respondió: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”. En la despedida, ambos se fundieron en un abrazo ante un estadio que los ovacionó. “Gracias Tini”, señaló Martin.

A mediados de octubre, Homs también había sido noticia al ser consultada sobre la supuesta crisis entre Tini y su ex. “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, aseguró la modelo en Socios del espectáculo (El Trece), cuando le consultaron sobre el vínculo amoroso entre la cantante y el padre de sus hijos, Francesca y Bautista. Ante la insistencia del periodista respecto al tema, Camila volvió a ratificar su postura: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.

Camila Homs presenció el show de Tini junto a su nuevo novio

“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

Además, en el ciclo de espectáculos informaron que Camila finalmente irá al Mundial de Qatar para que su ex pueda estar con sus hijos. Sin embargo, la modelo habría puesto una condición. “Va a ir al mundial, va a llevar a sus hijos, tratará de que no coincida con el momento que va Tini Stoessel, que dijo que va a ir con su padre”, contó Mariana Brey.

