Coldplay en la Argentina: furor por la presencia de Tini Stoessel como invitada sorpresa en el quinto show de la banda

Tini cantó con Coldplay en el Monumental (Video:Twitter @TINlnews)

Coldplay no para de dar sorpresas en su histórica visita a Buenos Aires. Este martes por la noche, Tini Stoessel fue la sorpresa del quinto recital del grupo en el estadio Monumental, que explotó por el grito de los fans. Junto a Chris Martin, la cantante interpretó Let Somebody Go, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres.

A continuación, Stoessel entonó su hit Carne y Hueso, mientras Chris Martin la acompañaba en el piano. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y el público argentino alentó a la artista con mensajes de felicitaciones alegrándose por el gran logro de compartir el escenario con una banda internacional.

“Perfecto, increíble”, le dijo el británico a la estrella local en medio de su brillante performance. Emocionada, ella le respondió: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”. En la despedida, ambos se fundieron en un abrazo ante un estadio que los ovacionó. “Gracias Tini”, señaló Martin.

Tini cantó con Coldplay en el Monumental (Video: prensa Coldplay)

En medio del furor que causa el grupo musical Coldplay, que se encuentra en Argentina en el marco de los 10 recitales que realizará en el Estadio Monumental, la banda británica sigue sorprendiendo con su relación con el público argentino. Aún queda ver que otra sorpresa tiene preparada para el resto de sus históricas fechas en el estadio River Plate.

La semana pasada, en la apertura de los 10 shows, colocó en su repertorio musical a una de las canciones más amadas por los argentinos: De música ligera. Con un gran cariño a Soda Stereo y un sentido homenaje a Gustavo Cerati, Coldplay comenzó a meterse al público argentino en el bolsillo.

“Es el mejor martes de mi vida”, dijo Chris Martin en el inicio de esta serie de recitales con el rostro sonriente y brilloso de transpiración, después de que su multitud le entregara todo en el coro de A Sky Full Of Stars. Y de algún modo resumió el sentir de casi todos los presentes en la noche de este 25 de octubre en la cancha de River, quienes disfrutaron de los hits, las lucecitas, los papelitos, los fuegos y toda la puesta en escena ya característica de Coldplay, en la primera de las diez funciones que programó en su vuelta a la Argentina y quedarán marcadas en la historia.

El inglés disfrutó de la noche con su público: les pidió que se agachen para después saltar con ellos cuando explotó el estribillo de Adventure of a Lifetime; que hagan pogo sobre un piso cinético y pedaleen en bicicletas fijas que generen electricidad que sirva para hacer funcionar sus equipos en los próximos shows; que quienes estén en el campo mirando hacia el escenario se den vuelta para saludar y cantarle en la cara los versos de “Yellow” a quienes están en la popular; que levanten las manos para mandar amor y buenas vibras para que se resuelvan los males de este mundo; que todos vuelvan a entonar A Sky Full Of Stars pero con “más fuerza y nada de celulares ni nada electrónico por al menos una canción. Observemos la energía que hay alrededor”, tal como fue su pedido. Y sus seguidores participaron felices.

