Soledad Aquino contó que es amiga de Alfa: “Tiene el Síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca”

Desde que Walter Santiago, más conocido como Alfa, irrumpió en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), sorprendió a muchos por sus polémicos movimientos en las redes sociales previo a ser parte del reality show que conduce Santiago del Moro: chats subidos de tono con mujeres, reivindicación a la última dictadura cívico militar, fotos con famosos y mucho más.

Entre tanto material que hace parte del pasado de este personaje, algunos usuarios de las redes advirtieron una cercanía de Alfa con Soledad Aquino, exmujer de Marcelo Tinelli y mamá de Micaela y Candelaria Tinelli. Así las cosas, este miércoles por la noche en LAM (América) fueron a buscar la palabra de Soledad.

“Ayer me llamó una amiga y me preguntó: ‘¿vos sos amiga de Alfa?’. Yo lo conozco de chica, yo vivo en San Isidro, hay un lugar que hay acá, que es un barcito, que se llama Pepino, en Martínez. Cuando eramos todos pendejos, íbamos a bailar y era el único lugar abierto para comer una hamburguesa a la madrugada era ese. No me acuerdo mucho de esa época, pero dice que me cruzó ahí”, comenzó contando Aquino.

Walter Santiago, más conocido como Alfa, es uno de los participantes más polémicos de la edición 2022 de Gran Hermano

“También me decía que me veía mucho en Badía en compañía, yo no me acuerdo. Después dice que me veía en Ritmo de la noche, tampoco me lo acuerdo”, siguió relatando, hasta que fue interrumpida por Nazarena Vélez desde el panel. “Te tenía unas ganas increíbles”, le apuntó y Aquino asentía con la cabeza mientras se reía.

“¿Vos saliste con él?”, quiso saber Ángel de Brito. “No, no salí, ni en pedo. No, gracias...”, descartó de plano Aquino. “Es amigo, me hice amiga... Le dicen Alfa porque tenía una agencia de autos en Miami, de Alfa Romeo”, agregó. “¿Y vos lo bancás?”, quiso saber el conductor. “¡Lo adoro!”, respondió ella y Ángel repreguntó: “¿Pero por qué lo bancás? Generó mucho rechazo en las redes y adentro de la casa, porque lo ven machirulo, mandón, fanfarrón...”

Y Soledad fue categórica: “¡Porque está viejo el boludo!”. Luego, agregó: “Alfa tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca. Donde yo tengo el caballo, que es un lugar de gauchos, yo siempre estaba los sábados y los domingos, y él aparecía con unos flacos con Harleys, Alfa Romeo... Los gauchos lo miraban con el cuchillo en la faja como diciendo: ‘¿Qué hace este chobi acá?’”, recordó entre risas.

Asimismo, la mamá de Mica y Cande reveló que Alfa “tiene una hija que es divina, re normal, también una nieta divina. A la hija la adoro. La hija se mata de risa de él”.

“Alfa tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca", dijo Soledad Aquino sobre el polémico participante de Gran Hermano 2022

También lo definió como “un personaje, es buen tipo. Te pasa algo con el auto, es el primero en estar. Es súper generoso, bonachón. En los grupos, es el tipo divertido, buena onda”. Por otro lado, lo deschavó la decir que Alfa le contó que “lo llamaron de Gran Hermano” para participar del reality, sin pasar por las primeras instancias de casting. “Lo primero que le dije fue: ‘No te creo, boludo. ¿Cómo vas a hacer para estar sin celular y sin hablar con tus amigos de Miami?”, cerró Aquino, divertida.

