La tristeza de Soledad Pastorutti tras la muerte de una fan: “La peleaste hasta el final”

Soledad Pastorutti, muy conmovida con la muerte de una fan

Soledad Pastorutti atraviesa un doloroso momento. Es que en las últimas horas la cantante recibió la dolorosa noticia de la muerte de una fan suya, con la que solía tener bastante contacto. Conmocionada por la noticia, se expresó en las redes sociales.

“Pupi de mi corazón… No lo puedo creer, te voy a extrañar mucho, mucho. La peleaste hasta el final”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se las ve abracadas. Y cerró: “Mucha fuerza a tu familia y todas las Tikas… Me quedo con todos los momentos vividos juntas como un tesoro”.

El mensaje de la intérprete de “Tren del cielo” se llenó de “me gusta” y de miles de seguidores que la acompañaron en el dolor. “Sos un sol, Soledad. QEPD, mi pésame a sus amigas”, “Lo siento mucho Sole.... Abrazo fuerte”, “Una triste noticio… Una gran persona”, “Tenemos el corazón roto, sin dudas una parte nuestra se fue con ella pero también nos quedamos con las cosas lindas y los millones de momentos vividos, Pupi era el centro y el alma del grupo, la vamos a extrañar mucho, gracias por estar presente y tus palabras”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

El mensaje de Soledad Pastorutti tras la muerte de una fan

En tanto, en el plano laboral, La Sole acaba de agotar la función del sábado 29 de octubre que realizará en el Movistar Arena, y en donde recorrerá sus más grandes éxitos. Allí sorprenderá con un espectáculo sin precedentes, donde fusionarán las impactantes visuales y sensacional puesta de luces.

En septiembre, la artista había brindado una entrevista a Teleshow, donde reveló que planea hacer una ficción de su vida para seguir empatizando con su público. “Hay varios proyectos dando vueltas. Uno lo habíamos empezado con Gerardo Rozín. El día que se pueda contar todo lo que yo viví sin necesidad de ir a los golpes bajos y esas cosas, mucha gente me va a entender mucho más. El que no me eligió como cantante me va a elegir desde otro lugar, como persona. Va a empatizar desde otro lugar. Se va a hacer este famoso crossover que a veces, hoy pasa con muchos artistas que no se da con la música bueno, lo que decías vos del tenista, yo he conocido a Luis Miguel desde otro lugar gracias a su serie. Y empecé a entender un montón de cosas, porque antes decía ah no, el divo, el que… Y decís no, no entendés todo lo que le pasó al tipo. Sería muy beneficioso para mi carrera tener un alguien que pueda contar todo lo que yo viví”, había confesado.

En tanto, Pastorutti también se había referido a su recorrido en la música, donde desde los último años viene fusionando otros géneros, además del folclore. “Soy una intérprete que no ha cambiado esa esencia de niña que empezó a jugar en el escenario. A veces me cuesta creer que pasaron tantos años y que ya soy mamá, y todo lo vivo con mucha felicidad. Puedo cantar folclore, pasar por una balada de amor y terminar bailando unas cumbias”, había dicho.

SEGUIR LEYENDO: