Una médium hizo emocionar a Maju Lozano y a Nequi Galotti al darles mensajes de familiares muertos

Una médium sorprendió a Maju Lozano y Nequi Galotti

En el ciclo Todas las Tardes (El Nueve) se vivió un momento muy emotivo por la presencia de la médium Noelia Pase. Mientras la entrevistaban, ella transmitió mensajes de varias personas muertas que generaron conmoción entre la conductora Maju Lozano y sus compañeros.

En primer lugar, Noelia le transmitió a Nequi Galotti un mensaje de su esposo fallecido, Bartolomé Mitre. “Su esposo dice: ‘No bajes los brazos, yo sé que vos podías con esto, no le tenés que demostrar nada a nadie. Sé que no fue fácil el último tiempo, a veces sentía que aprovechaba tu juventud. Sabés que te lo dije más de una vez mirándote a los ojos. Los ojos más hermosos los tuve yo, fuiste vos’...”.

La panelista se quedó sorprendida al escuchar sus palabras. Luego, la médium le dio otro mensaje de su marido para el hijo que tienen en común: “Él le dice a tu hijo que no pegue la vuelta, que vaya donde tiene que ir. Es hora, tiene que hacer lo suyo, tranquila”. Nequi le contestó: “Qué ganas de hablar con tanta gente”.

Pase le transmitió un último mensaje de Mitre: “Él golpea el bastón tres veces y dice: ‘El último tiempo se me hacía difícil hablar con claridad’...”. Galotti se emocionó y le respondió: “Es increíble, siento que me habla... él siempre me decía que transmita alegría”.

Una médium hizo llorar a Maju Lozano

Luego, la médium contó un detalle anecdótico: la producción del programa la había invitado para venir un viernes al canal, pero ella no podía porque estaba de viaje a Mar del Plata. “Yo los viernes no vengo”, dijo Nequi. “Las cosas pasan por algo”, le contestó.

En segundo lugar, le transmitió un mensaje a la conductora de parte de su abuela fallecida. “La mujer que te secunda a vos desde siempre dice que fuiste por más, más de lo que esperaba, que está orgullosa por vos, porque rompiste las fronteras”. Además, entre risas Noelia señaló: “Ella dice que se gastaba haciendote dos colitas en el pelo porque siempre terminabas con una de costado”. Maju le contestó: “Sí, mi abuela se enojaba porque yo estaba desprolija”.

En el final, la conductora reveló que desde que la médium llegó al estudio del canal hubo un problema eléctrico, con una baja de tensión. “Por lo general si hay una baja de luces, nunca se apagan las pantallas de alrededor como ahora”, describió Lozano.

Luego, Noelia habló de la presencia de un trabajador del canal que falleció: “Las pantallas son por el técnico que no hace más de tres años que partió. Él dice: ‘Yo estoy bien, estoy acá sigo con ustedes, avísenle a mi familia que estoy bien, la renguera tampoco lo tengo más’”. La conductora no pudo evitar las lágrimas y aseguró: “Él era una persona hermosa, extraño cuando se asomaba ahí, lo quería mucho”.

Cabe recordar que en junio pasado Flor de la V vivió un momento espeluznante en Intrusos (América) cuando estaba entrevistando a Pace. Todo comenzó cuando la astróloga le transmitió un mensaje de Sabina: “Con respecto a tu mamá, ella marca una especie de saquito, con un color entre verdoso y turquesa. Dice que en cada momento en el uses esa máquina (de coser) sabés que está ahí, marcándote el camino. El saquito que le hiciste (a tu hija) quedó muy bien, aunque ella le hubiese puesto una cinta arriba para que no se levanten las costuras”.

De manera inmediata, Flor se puso a llorar frente a las cámaras. “Sabina está con vos, disculpá pero lo tengo que transmitir”, le dijo Noelia al ver que la presentadora estaba quebrada. Entre lágrimas, la diva contó: “Yo tengo una solo foto de mi madre. En la única foto ella tiene un saquito verde. No tengo otras fotos”. La médium le respondió: “Tu mamá está en cada momento y me habló del saco que le hiciste a tu hija”.

SEGUIR LEYENDO: