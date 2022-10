El primer accidente en Gran Hermano: Thiago Medina se quemó la mano con una olla y Alfa le echó la culpa

El primer accidente en Gran Hermano: Thiago se quemó la mano con una olla

Gran Hermano 2022 (Telefe) ya está en marcha y comenzaron a sucederse las primeras escenas que le van dando forma y color a esta edición del reality. Después de lo que fue la presentación de los 18 “hermanitos” que animan la casa, este martes supuso el primer día completo de la competencia que se extenderá por cuatro meses.

Resulta que Walter Santiago, más conocido como Alfa, estaba cocinando y por un rato pareció olvidarse de su tarea. En eso, entró en escena Thiago Medina -uno de los participantes favoritos en las redes sociales- quien vio que una olla permanecía sobre una hornalla eléctrica y creyó que la preparación se estaba pasando. Entonces quiso agarrar el recipiente y se quemó la mano.

Después de pegar un grito, varios de sus compañeros de la casa se acercaron para ver qué le pasaba y lo asistieron indicándole que moje la mano en agua bien fría. En tanto, Walter miraba la escena negando con la cabeza. “No hay que tocar la cocina. Estaba reposando ahí, pasa que tomó temperatura...”, le dijo a Thiago en tono de reproche.

“No estaba reposando, estaba prendido eso... Y estaba la cosa ahí, Lo quise sacar y se calentó todo y me quemé”, se defendió Medina. “¡Qué hija de puta! Pero no sabía... ¡Ahhh!”, dijo insultando a la hornalla eléctrica y a la olla, mientras daba otro grito de dolor.

Thiago se quemó con una olla y Alfa se lo reprochó

“Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca”, dijo Thiago Medina, el joven de 19 años de González Catán en el clip previo a ingresar de la casa de Gran Hermano y apenas apareció, comenzó a perfilarse en las redes sociales como uno de los favoritos de la gente.

Trabaja en el Mercado Central: “Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer”, explicó y dijo que cuando no trabaja allí junta cartón para poder llevar dinero a su casa. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando a sus ocho años falleció su mamá. “Quedamos nosotros dándole para adelante”, dijo.

Se presentó como una persona frontal que irá de frente a decir las cosas en la cara y con el premio dijo que arreglaría su casa para que sus hermanos tuvieran un lugar lindo para vivir.

Thiago Medina ingresó a la casa de Gran Hermano

Al llegar al estudio saludó a Santiago Del Moro que destacó el look del concursante, que llevaba traje: “Me lo dieron mi hermana y mi tía”. “Es un traje especial, ponételo cuando quieras y sentate en la punta de la mesa y decí ‘acá estoy yo’”, dijo el conductor. Luego Thiago se fundió en un emotivo abrazo con sus hermanos, cuñados, primos, amigos y su papá, que lo despidió: “Hijo, te deseo lo mejor. No te quiero ver hasta dentro de cuatro meses. Te amo”.

La idea de anotarlo fue de una de sus hermanas, que también se anotó en el reality junto con la melliza de Thiago a quien luego convencieron y quedó. “Estoy re emocionado”, dijo casi sin palabras entre risas y lágrimas y aseguró que su estrategia será ser él mismo y darle para adelante.

