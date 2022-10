El desesperado pedido de Andrea Rincón tras ser víctima de una estafa virtual: “Tengan cuidado”

Andrea Rincón reveló que fue víctima de una estafa virtual (Instagram)

Las estafas virtuales están a la orden del día. Los celulares son mucho más que un aparato para comunicarse de un lugar a otro y de un tiempo a esta parte se convirtieron en una herramienta para realizar múltiples operaciones económicas, como pagar los impuestos, realizar compras y transferir dinero. Al mismo tiempo, la actividad en redes sociales permite conocer los movimientos de las personas. Y en cada caso, hay amigos de lo ajeno siempre atentos a aprovechar cualquier descuido y los famosos no son la excepción.

En esta oportunidad, la que dio a conocer una estafa virtual fue Andrea Rincón, quien lo reveló en su cuenta de Instagram “¡Me robaron el WhatsApp y están pidiendo plata en mi nombre! ¡Son delincuentes, no les den nada!”, señaló a modo de alerta. En sus historias, mostró los chats con la modalidad que utilizaron los delincuentes, que desde su cuenta en la aplicación les escribían a sus allegados pidiéndole que le depositen dinero por un monto superior a los 60 mil pesos. “Estoy en el hospital, llego y te lo devuelvo”, decía uno de los mensajes enviado desde el usuario con el nombre y la foto de la actriz.

Una vez solucionado el tema, la protagonista de la segunda temporada de ATAV grabó un video con el objetivo de llevar tranquilidad y de paso, “avispar a mis contactos”. Según explicó Rincón, “pudimos bloquear rápido el WhatsApp, pero esta gente no se da por vencida y está llamando a mis contactos haciéndole lo mismo que a mí. Quieren saber cuántas vacunas tienen y que a partir de ahora no van a poder salir del país si no tienen un nuevo carnet de vacunación”, alertó.

Por último, explicó cómo los delincuentes habían logrado usurparle el WhatsApp: “Te tienen conectada en el teléfono un tiempo, que no sé cuánto será, para poder hackeártelo. Te desaparece el WhatsApp y ahí te das cuenta que la tenés re adentro”, señaló con una sonrisa. “Tengan cuidado de esto que está sucediendo”, cerró.

Andrea Rincón mostró las pruebas del hackeo de su cuenta de WhatsApp

Semanas atrás se había conocido otro caso de una famosa víctima de este tipo de delitos. Se trata de Soledad Solaro, quien contó que le habían clonado la tarjeta de crédito y recién se dio cuenta cuando le llegó el resumen. Otro de las modalidades que usan los delincuentes del universo virtual y que obliga a estar al tanto de los gastos para no sufrir estas prácticas.

“Me clonaron la tarjeta, ya hice todos los trámites y estoy esperando que me llegue la nueva, pero es un estrés porque de repente, cuando chequeás todos los movimientos de la tarjeta, que hoy lo tenés que controlar más que nunca, yo era re colgada con eso, y te encontrás con un consumo de más de cien mil y picos de pesos, y en cuotas de dieciséis mil. Entonces, te los van descontando, es un chino”, expresó la modelo en un mensaje de voz que le envió vía Whataspp a Lío Pecoraro, y que el periodista reprodujo en A la Barbarossa (Telefe).

“El trámite es rápido, pero no deja de ser un chino, estás sin tarjeta por unos días. No deja de ser un estrés y lo más triste de todo es que le está pasando a muchísima gente. Al menos en torno mío, amigos que tienen que ver con el medio y otros que no, que les está pasando seguido y en varias oportunidades”, agregó Solaro, dando cuenta del fenómeno.

Soledad Solaro también fue víctima de las estafas virtuales

En diciembre pasado, Catherine Fulop había sido víctima del hackeo de su cuenta de mail y sus redes sociales, lo que provocó que le hicieran una extorsión económica. “Tuve contacto con los estafadores, me estaban extorsionando por teléfono y no dejaban de mandarme mensajes. Me pedían mucho dinero, para nosotros que ganamos en pesos, son 900 dólares en bitcoin para recuperar los datos de Twitter, porque ellos todavía no tenían mi Instagram”, explicó la venezolana, que agregó que recibía llamados de prefijos variados, vinculados a Rosario, Córdoba, República Dominicana y Estados Unidos.

