Romina Uhrig, la ex diputada kirchnerista que entró a Gran Hermano, tuvo su primer cruce político con una compañera

La chicana que recibió la ex diputada en sus primeras horas en la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig, de 34 años y ex diputada por el Frente de Todos, ya se perfila como una de las participantes más fuertes dentro de la casa de Gran Hermano, que abrió sus puertas el lunes por la noche en la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago Del Moro. Sin quererlo, la política protagonizó uno de los primeros cruces del reality.

Al ingresar, le contó a Robertito Funes Ugarte y a Wanda Nara que uno de sus fuertes a la hora de la convivencia eran que le gustaba limpiar y cocinar, cosa que sus compañeros seguro tendrán en cuenta a la hora de nominar. Ya relajada y en medio de la cena con los otros 17 “hermanitos”, reiteró: “Me encanta cocinar, dije que no tengo problemas en cocinar todos los días. Me gusta mucho. Obvio, después nos vamos a poner todos de acuerdo, pero me encanta esa parte: hago de todo”.

Entonces, irónica María Laura, la catamarqueña de 41 años, retrucó: “Menos polenta, ¿no?”. Sin inmutarse prácticamente y muy segura, Uhrig respondió: “Voy a hacer polenta todos los días”. De fondo, se escuchó a uno de los hombres comentar en voz alta: “Qué rico polenta con bolognesa”.

“Político(a). Diputada Nacional Mandato cumplido. Mamá de Nina, Mia, Feli y Nina. Moreno, Buenos Aires”, se presenta la política en sus redes sociales donde por ahora, no llega a los dos mil seguidores y comparte cosas especialmente relacionadas con su trabajo. Tiene 34 años y es de Moreno. Tiene tres hijas y está separada. Es profesora de Educación Física y ex Diputada Nacional.

“Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la ley de cupo laboral trans porque me crio mi tía que era travesti. Actualmente estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo pero ya está. Me encanta entrenar, me cuido mucho bastante y soy muy insegura conmigo, si me hice operaciones, ¿qué no me hice? me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo bótox”, se presentó en el clip antes de ingresar a la casa. Luego, se definió: “Soy una persona de carácter, me dicen mecha corta pero soy muy amiguera y leal, aunque en la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos, capaz que sí. Hoy a los 34 años estoy acá cumpliendo mi sueño”.

Arrancó su carrera política con cargos de responsabilidad institucional de la mano del ex intendente de Moreno y su ex pareja, Walter Festa. Estuvo en áreas de Relaciones Institucionales y de Desarrollo Productivo de la comuna. El gran salto se produjo en diciembre de 2019, cuando asumió como diputada nacional luego de que renunciara a su banca el entonces electo intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Ingresó al recinto por haber integrado la lista kirchnerista de legisladores nacionales de Unidad Ciudadana de 2017 en el lugar 15.

“Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por nuestros compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí juro”, recitó Uhrig durante su juramento cuando asumió. El año pasado, se presentó como candidata a concejal a través de un partido vecinal, ya que el Frente de Todos no abrió internas. Apenas pasó el umbral de las PASO con un 2,5% de los votos y, en las elecciones generales, no le alcanzó para ingresar al Concejo deliberante.

