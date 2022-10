Una participante de Gran Hermano generó repudio con una polémica frase: “Me da un poco de asquito”

La repudiable frase de Martina Stewart Usher, una participante de Gran Hermano

Gran Hermano abrió sus puertas este lunes y ya son varios los participantes que están generando polémica. Una de ellas es Martina Stewart Usher, una joven de 25 años oriunda de Tigre que es profesora de Educación Física, y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. Lo cierto es que todavía no había entrado a la casa cuando pronunció una repudiable frase que generó una ola de críticas en las redes sociales.

“A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó en el clip donde se presentó. Esto generó un repudio masivo en Twitter: “Martina pasó un casting de 20mil personas, se expuso a la televisión nacional en vivo y decidió que lo primero que iba a decir en cámara era ´Me dan asco los bisexuales´”, “Martina logro que todos dejemos de odiar a Coty en 0.999 segundos, Ahora tenes el puesto 1″, “¿A que hora se puede empezar a votar para que se vaya Martina?”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

En tanto, también contó que le encanta el fútbol y que suele ir seguido a la cancha: “Mi cuadro depende de con quién esté”. Y reconoció: “Salí con chicos que juegan al fútbol, no voy a dar nombres”. Además, reveló que su ídola es Wanda Nara porque “hizo todo bien”. Por otra parte, explicó que vive con su familia y su perro: “Es mi media naranja, ¿puede entrar a la casa”.

“Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa”, expresó sobre su personalidad. Y cerró: “No tengo mucha paciencia, ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal”.

Martina Stewart Usher se perfila como una de las participantes más polémicas

Por otro lado, otro de los concursantes que sorprendió fue Thiago Medina, pero en su caso por su conmovedora historia de vida. El joven de 19 años, nacido en González Catán, trabaja en el Mercado Central y, en sus ratos libres, es cartonero. “Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca”, dijo en el clip previo a ingresar de la casa y, apenas apareció, comenzó a perfilarse en las redes sociales como uno de los favoritos de la gente. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando a sus ocho años falleció su mamá. “Quedamos nosotros dándole para adelante”, dijo.

Se presentó como una persona frontal que irá de frente a decir las cosas en la cara y con el premio dijo que arreglaría su casa para que sus hermanos tuvieran un lugar lindo para vivir. Al llegar al estudio saludó a Santiago Del Moro que destacó el look del concursante, que llevaba traje: “Me lo dieron mi hermana y mi tía”. “Es un traje especial, ponételo cuando quieras y sentate en la punta de la mesa y decí ‘acá estoy yo’”, dijo el conductor.

Tal como ayer anunció el anfitrión, el ganador será premiado con 15 millones de pesos y una casa. En materia de rating, el reality superó las expectativas de Telefe. Ya desde el ingreso de los primeros participantes, el programa comenzó con un piso de 15.9, un número que fue en ascenso sostenido hasta el final. Pronto subió a 19 y cuando ya había varios hermanitos en la casa y mientras Del Moro seguía desarrollando las historias de vida de cada uno de ellos en el estudio, el rating trepó hasta alcanzar un pico de 23 puntos mientras que Canta Conmigo Ahora, su competidor directo, marcaba 7.1. Números que sorprenden y a los que, desde hace algún tiempo, ya no estamos acostumbrados a ver en las planillas de rating.

