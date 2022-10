Georgina Barbarossa habló de su relación con Alfa, de Gran Hermano: “Nos conocimos por redes y nos vimos en pandemia”

Georgina Barbarossa conto que conoce a Alfa de Gran Hermano

“Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, dijo Walter Santiago, “Alfa” de 60 años antes de ingresar a la casa de Gran Hermano. A menos de doce horas de comenzado el reality de Telefe, Georgina Barbarossa contó que tuvo una relación con él.

“Yo lo conozco, es re sensible”, comenzó la conductora de A la Barbarossa y siguió: “¿Les cuento? No puedo contar, hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles, es un participante no sé si estoy autorizada”, dijo desentendiéndose del asunto, pero ante la insistencia de sus panelistas, continuó hablando.

Alfa de Gran Hermano y Georgina Barbaross se conocieron en pandemia

“¿Lo conocés vestido o desnudo?”, quiso saber Nancy Pazos y Georgina no quiso responder: “Lo conozco mucho, sabía (que iba al programa), me llamó y me preguntó si participaba y le dije ‘hacé lo que quieras, yo no iría, con el hecho de que hay un solo baño no iría’”. Sin dar mayores detalles, contó que se conocieron en pandemia y que Alfa fue a su casa con un auto antiguo. Sin embargo, adelantó que él no entró a su hogar ya que la actriz estaba con su madre y tenía que cuidarla.

Él ya le había comentado sobre su deseo de ingresar a la casa más famosa del país, por lo que ella no se sorprendió al verlo en pantalla: “Me llamó un montón de gente, mi sobrina Lucía me dijo ‘¡mirá quién está!’”. Lio Pecoraro dijo que él conocía de nombre al concursante, ya que este se había querido ”levantar” a su amiga Mabel.

“¿Es sufrido?”, quisieron saber los panelistas del ciclo de Telefe continuando con la ronda de preguntas y Barbarossa explicó: “Como todos, que nos han pasado cosas en la vida, a los 60 te pasaron cosas, por una cuestión de ética no puedo contar”. “¿Fue tu novio?”, indagaron a lo que muy segura respondió que “no” e intentaron ahondar al querer saber si había habido derecho a rose, a lo cual con una sonrisa, ella respondió que no.

“Los mellizos (sus hijos) no lo conocen, pero mi sobrina sí”, explicó y sobre cómo fue el acercamiento, recordó: “Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 21, nos veíamos no estoy diciendo cómo y ni cuándo (insinuando que muchos encuentros fueron virtuales) y cuando vino a casa, que me preparó empanadas de tripa gorda, se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”.

Todo comenzó luego de que él le hiciera una consulta en redes, rompiendo el hielo y generándose así una relación, aunque no aclaró si se trató de mera amistad o hubo algún otro tipo de intenciones por parte de alguno de los dos. Aquel ida y vuelta duró hasta principios del año pasado: “Me aburrí, la vida”.

Sobre él, Georgina dijo que le parecía divertido como se vestía y que por lo que se pudo ver el lunes por la noche, le pareció “auténtico”: “Él es así, va por todo y va a ganar, va por eso y busca fama, le encanta el reconocimiento, tiene una buena posición y conoce gente pero no del mundo artístico, pero es muy fierrero”.

En una de sus charlas, la actriz contó que él se emocionó al recordar cosas de su infancia y “recuerdos lindos de su papá”, por lo que además aseguró que detrás de su apariencia dura hay “un osito de peluche”.

