Mariano, el camionero de Canta Conmigo Ahora, brilló con un clásico del rock and roll

Mariano, el camionero de Canta Conmigo Ahora, interpreta "Great balls of fire" (El Trece)

Se viven instancias decisivas en Canta Conmigo Ahora. Cada vez hay menos lugares en el certamen de El Trece que conduce Marcelo Tinelli y los participantes defienden gala a gala su lugar para seguir compitiendo por el premio. Uno de los grandes protagonistas de esta carrera es Mariano Rodríguez. Desde su primera aparición, su oficio y su lugar de origen le dieron su apodo y El Camionero de Lanús se ganó al jurado, al público y al presentador con su historia de vida y su vozarrón ideal para patearse un buen rock and roll.

Eso es lo que hace Mariano cada vez que sale a la pista y este martes no fue la excepción. Para transitar por su zona de confort en estos momentos claves, apostó a un clásico del rock and roll americano como es “Great balls of fire”, de Jerry Lee Lewis. No estuvo solo en la pista y un cuerpo de bailarines de estética fifties le dio un marco conceptual a la canción para que pueda lucirse.

El cantante logró la rápida aprobación del jurado que se fue parando con un ritmo sostenido, moviendo los pies y agitando los brazos al compás. Pero antes de conocer la puntuación, el conductor presentó un clip con sus mejores momentos en el programa, que conmovió a Mariano por los testimonios de su mujer y su hija. Presentes también en estudio, sus palabras emocionaron a todos en un improvisado dúplex que se pobló de lágrimas.

Mariano, El Camionero de Lanús de Canta Conmigo Ahora, se emocionó con las palabras de su pareja y de su hija (El Trece)

“Estoy muy feliz de ver brillar a mi gordito en la tele, que toda la gente lo quiera, le mande mensajes de aliento. Es un gran momento y yo acompañándolo me siento parte”, señaló Giselle, su pareja, que le hizo un divertido reproche. Es que la mujer recordó la instancia de dúos, cuando Mariano cantó con la jurado Heidy Viciedo y su romántica interpretación terminó con un beso. “Cuando me contó, le dije que no me parecía necesario”, señaló su queja con una sonrisa.

Otra palabra especial fue la de su hija Fátima. La adolescente no había podido asistir hasta una de las últimas galas y su presencia emocionó mucho a Mariano que se quebró luego de cantar. “Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente y me lo reprocho toda la vida porque ya es grande. Lo mejor de su vida, todo su crecimiento, me lo perdí, sin embargo está al lado mío. Y me partió el corazón”, afirmó en aquella oportunidad, antes de fundirse en un abrazo en el pecho del conductor.

Marcelo Tinelli con Mariano Rodríguez en Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

En el video, la joven se mostró feliz por el momento que está viviendo su padre: “Estoy muy contenta y le deseo siempre lo mejor. Cuando era chiquita es verdad que le reprochaba cosas por razones laborales”, admitió a la distancia y aseguró que las cuentas están saldadas: “Soy muy fan de mi papá”, cerró.

De vuelta al piso, llegó el momento de descubrir el puntaje, y sus 92 votos le alcanzaron de sobra para meterse entre los siete finalistas. “Tu función en la vida es divertir y entretener”, resumió el Puma Rodríguez, uno de sus grandes admiradores, que le ratificó su voto de confianza luego de algún cortocircuito entre ellos. La línea de llegada está cada vez más cerca y para lo que viene tanto Mariano como sus compañeros saben que tienen que dar lo mejor.

SEGUIR LEYENDO: