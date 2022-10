El Puma Rodríguez retó a Mariano, el camionero de Canta Conmigo Ahora: “No desarrollaste lo que eres”

Mariano Rodriguez, el camionero de Lanus, no tuvo su mejor noche y el Puma Rodriguez se lo hizo saber

Desde su irrupción misma en el certamen se volvió uno de los favoritos de Canta Conmigo Ahora. Mariano Rodríguez casi que perdió su nombre al ingresar al programa de El Trece, y se convirtió en El Camionero de Lanús. Su oficio y su lugar de origen le dieron el marco para que su vozarrón aguardentoso y rockero y su carisma irresistible conquistaran al conductor Marcelo Tinelli, a los jurados y al público.

En la noche del jueves, a Mariano le tocó el turno de abrir la pista, ya en las instancias decisivas de la competencia. Y aún a riesgo de equivocarse, eligió salir de su zona de confort, delimitada por Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival y Memphis La Blusera, para interpretar “You’re the first, the last, my everything”, clásico de Barry White.

Mariano Rodríguez y sus bailarines (Ramiro Souto. LaFlia)

Como ocurre desde las últimas rondas, cada participante está acompañado de un cuerpo de bailarines que acompaña su presentación. Y si bien Tinelli se encarga de repetir que lo que se evalúa es solamente la performance vocal, a veces los participantes se dejan llevar por el baile más de la cuenta. Y algo de esto le ocurrió al camionero, cuyo reconocible swing pélvico esta vez no logró el efecto deseado.

Al menos esa fue la opinión del Puma Rodríguez, que encabezó la ronda de devoluciones con un suspiro que lo decía todo: “Mariano, Mariano, Mariano...”, soltó el venezolano como un lamento y nadie tenía dudas de que se venía un reto. “No desarrollaste lo que tú eres. Me paré porque te banco, pero tu tienes un poder, un power, eres desinhibido y la canción te tiene que ayudar”, sentenció, apuntando más a la selección del tema y a lo extramusical que a su actuación propiamente dicha. “No fue tu mejor actuación, lo sé, pero ojalá sigas adelante. Dios te bendiga”, cerró el autor de “La moza”, todavía desconociendo los 72 puntos que había cosechado el participante.

Marcelo Tinelli y Mariano Rodríguez escuchan atentamente al jurado (Ramiro Souto. LaFlia)

El Puma cada vez que puede deja de manifiesto su admiración por el participante. Así lo hizo en una de las galas pasadas, donde el camionero se emocionó al pasar de ronda interpretando “Unchain my heart”, de su admirado Joe Cocker. “¿Quién pagaría, 40, 50 dólares para ver a Mariano? Yo pagaría. Lo que importa es transmitir, hacer vibrar a la gente. Hiciste tuya la canción, tu eres un artista”, lo elogió en aquella oportunidad el venezolanol Puma Rodríguez. “Soy fana de él, me encanta el repertorio que elige y me encanta él. No tiene límites, puede cantar cualquier cosa aunque tenga un estilo propio y haga un camino por ahí”, apuntó Celeste Carballo, una voz autorizada a la hora de cantar rock.

Y algo parecido ocurrió el martes, cuando logró poner de pie a los 100 jurados e hizo llorar a su compañero Miguel Ángel Roda. El reconocimiento unánime se lo llevó por su interpretación de Moscato, pizza y fainá, el recordado hit de Memphis La Blusera, otro de sus caballitos de batalla. En la noche de hoy, sus 72 puntos resultaron algo escuetos pero le alcanzaron para pasar de ronda. ¿Qué hará en las siguientes galas? ¿Se manejará en la zona de confort o volverá a arriesgar para complacer a parte del jurado? Habrá que esperar para saber la respuesta.

