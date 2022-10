La historia de Miguel Ángel Roda, el tanguero rompecorazones de Lanús de Canta Conmigo Ahora que sueña con lanzar un disco

Miguel Ángel Roda, uno de los participante más destacados de Canta Conmigo Ahora (Crédito: RS Fotos)

Miguel Ángel Roda es uno de los participantes más populares de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el reality que está llegando a su etapa final. En las emisiones más recientes, el cantante de 30 años oriundo de Lanús, ganó protagonismo por su fama de “mujeriego” e incluso Marcelo Tinelli lo bautizó como “El Tirri del Tango”.

Este 2022 es muy especial para el artista, ya que logró repuntar su carrera musical luego de haber sido muy afectado a nivel laboral y económico por la pandemia. “Mi parte artística estaba muy triste, dormida. Y este programa me regaló el reconocimiento de mucha gente, me saludan o me piden una foto. Siempre es lindo que te reconozcan más allá del ámbito en el que me muevo”, asegura Miguel Ángel a Teleshow en los estudios de Don Torcuato.

Miguel Angel Roda interpretó el tango "Uno" en Canta Conmigo Ahora

Pero esta no es la primera vez que participa en un reality: compitió en La Voz Argentina (Telefe) hace una década. “Llegué a la final y gracias a eso empecé a trabajar como cantante de tango, en el país y en el exterior. Diez años después volví a la tele con Canta Conmigo Ahora. Hay gente que me perdió el rastro en 2012”, señala Roda.

Entre risas, reconoce que como muchos tangueros no es profeta en su tierra y hace un chiste: “En el país soy Papa Noel porque no existo. Por suerte hice giras de siete meses en China, Japón y los Estados Unidos. Afuera te tratan como si fueras una estrella”. Ahora, trabaja haciendo shows en Señor Tango, una exclusiva casa de espectáculos ubicada en Barracas que ofrece a los turistas disfrutar de buena música mientras se deleitan con platos típicos.

Miguel Ángel se crió en Lanús, en una familia numerosa con muchos hermanos. Su papá tiene una empresa de matafuegos y su mamá es jubilada. Nadie de su familia está relacionado al ambiente artístico. En su adolescencia, solía practicar deportes hasta que no pudo seguir por un problema de salud. “Crecí de manera abrupta, se me debilitaron las rodillas y me cambió la voz, todo mal”, recuerda con nostalgia. Sin embargo, en ese momento de crisis descubrió su vocación: “Mi mamá me vio triste y me regaló un casete de tango. Se dio cuenta de que mi voz había profundizado mucho y me dijo que me fijara si me gustaba. Escuchando una letra, se me pegó en el corazón y empecé a cantar tangos desde los 16″, agrega.

La fama de rompecorazones

Miguel Ángel Roda, en Canta Conmigo Ahora (Crédito: RS Fotos)

La semana pasada, Tinelli con su olfato infalible se dio cuenta de que había buena onda entre Miguel Ángel y Anita Co. El conductor aprovechó para tener un “momento ShowMatch”: el participante y la jurado se besaron e incluso Jairo les cantó un tema. “Fue un momento súper tierno, si bien fue difícil porque estaban todas las cámaras. Ella es preciosa y yo la admiro, después se descalabró todo, pero estuvo bueno”, recuerda entre risas.

—Después te acusaron de que eras un galán y de que habías coqueteado con otras mujeres, como Alma Viva y Ailén Peralta.

—Se empezaron a filtrar un montón de cosas. Yo no soy mujeriego, sí me encantan las mujeres. Pero no es que yo estoy con una mujer, le prometo el cielo y le digo que no voy a estar con nadie más, y después me voy con otra. No prometo nada a nadie. En lo personal, como intérprete no hay nada más lindo que una mujer cantante. A veces, mando un mensaje para tener una charla, pero nunca para faltar el respeto, para hacerme el galán o el langa. Antes del programa, con Anita nos escribíamos por Instagram desde un lado súper lindo, le dije que me encantaría conocerla. Después nos cruzamos en el programa y le dije que le iba a dedicar la canción.

El beso entre Anita Co y Miguel Ángel Roda en Canta conmigo ahora (Crédito: RS Fotos)

—Tinelli es un poco celestino, ¿mirá si pasa lo mismo que con Paula Chaves y Pedro Alfonso?

—Puede ser, que sé yo. El tema es que después se empezó a meter más gente, eso fue lo que a mí en lo personal no me gustó tanto. Salió del foco lo que en realidad era mi intención: conquistar a Anita que me parece una divina. Con todo este tema de galán, me costó tratar de concentrarme en lo que estoy haciendo y tuve puntajes bajos. Pasé por un momento de tristeza al sentir que no estaba poniendo el foco en donde lo tenía que poner y eso me hacía sentir culpable. También recibí muchos mensajes de gente que lo toma muy personal, aunque entiendo que es parte del juego.

—¿Cómo estás transitando la parte final de Canta Conmigo Ahora?

—Es una competencia y vienen momentos duros, quizás tenés que competir con un amigo, y se hace difícil. La final va a ser una carnicería. Gane o no gane el programa, mi sueño y mi proyecto es sacar un disco. Hacerlo de manera independiente cuesta mucho dinero, sin embargo creo que un hay una necesidad de tango en el país, en el sentido de que la gente necesita escuchar tango. Si bien tenemos muchos referentes que son magníficos, creo que tiene que llegar a más personas. La gente me dice todo el tiempo: ‘Estoy escuchando tango por vos’. Me parece recontra lindo, siento que por lo menos estoy poniendo un poco de mi granito de arena.

El sueño de Miguel Ángel Roda es grabar su disco de tangos (Crédito: RS Fotos)

