El camionero Mariano Rodríguez puso de pie a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora y provocó el llanto de Miguel Ángel Roda

Una noche de muchas emociones se vivió este martes en Canta Conmigo Ahora. El camionero Mariano Rodríguez logró poner de pie a los 100 jurados e hizo llorar a su compañero Miguel Ángel Roda

Durante su presentación, uno de los finalistas del certamen se llevó el reconocimiento unánime del jurado por su interpretación de Moscato, pizza y fainá, el recordado hit de Memphis La Blusera, y luego tuvo unas palabras para su colega que lo hicieron emocionar.

“La verdad que pensé que estaba al lado de mi amigo. Lo único que pido en esta instancia, como compañero, amigo, vecino y hermano, que le vaya bien. Lo sufre él que está ahí y lo sufro yo, porque soy el amigo”, expresó.

“Miguel, te vi triste cuando entramos hoy, sé que te quedaste mal ayer, ¿qué es lo que estás sintiendo?”, le preguntó Marcelo Tinelli. “Cuestiones personales que uno tiene como artista. Y nada, te amo, sabes que te adoro con el alma gordo, te quiero y soy muy feliz por vos, de verdad, de corazón”, respondió Roda, retribuyéndole las palabras a Mariano Rodríguez.

Mariano Rodríguez es uno de los grandes descubrimientos de Canta Conmigo Ahora (Crédito: RS Fotos)

Luego, llegaron las devoluciones. “Muy original, muy bueno todo, tiene un estilo muy personal, así que bueno, te felicito y te deseo mucha suerte”, afirmó Rubén de Los Palmeras. “A esto me refería camionero, matices, cantar Memphis la Blusera haría que Adrián Otero estuviera orgulloso escuchándote cantar, me emocionaste mucho y eso que me quedan pocas lágrimas en la vida”, dijo el Bebe Contepomi.

“Estoy disfrutando tanto esto, la final, ojalá que la gente en sus casas esté pasando lo mismo que nosotros. Parece que estuviera en Las Vegas, en New York, en cualquier parte bonita, porque por supuesto, eres un fuera de serie. Mariano, yo te veo en el afiche bajándote del camión, con las mangas arremangadas, con una franela, casi sudoroso, tu puedes vivir de la música”, añadió el Puma Rodríguez.

Anteriormente : “Vino mi hija a verme, mi amor, te amo. Me mató cuando me enteré que venía mi hija, yo no soy padre muy presente y me lo reprocho toda la vida, porque ya es grande y lo mejor de la vida me lo perdí”.

L-Gante volvió al jurado de Canta Conmigo Ahora (Crédito: RS Fotos)

Durante la gala, Marcelo Tinelli apoyó a L-Gante en su regreso después de una semana turbulenta en varios frentes para el cantante. “Vamos a cerrar con el amigo L-Gante, que ha venido hoy. Qué semanita la anterior, tremendo, está en todos lados, pero lo bancamos acá”, le dijo el conductor.

“Me encanta ese…Tenemos que ir a Qatar Elián, vamos todavía”, agregó Marcelo, haciendo referencia a una suerte de pasamontaña con los colores argentinos que llevaba el artista. “¿Qué tal?”, lanzó el cantante, fiel a su estilo y sin dar mayores detalles de sus hechos personales que fueron noticia dio su veredicto a los participantes.

