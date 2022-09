Entre lágrimas, el camionero de Lanús es finalista de Canta Conmigo Ahora: la emotiva dedicatoria a su hija

Mariano, el camionero de Lanus, interpretó "Unchain my heart" en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

En la última gala previa a la semana final, seis participantes se disputaron los últimos cinco lugares para competir con el premio de Canta Conmigo Ahora. Marcelo Tinelli capitaneó una noche de emociones mezcladas, muy propia de estas instancias. Y desde la misma apertura rankeó muy alto con la presentación de Mariano Rodríguez, el camionero de Lanús, uno de los grandes favoritos por su carisma y su talento.

El hombre decidió jugar su carta dentro de su zona de confort. A pesar de las sugerencias de parte del jurado, fue por “Unchain my heart”, otra de Joe Cocker, con la que calentó los motores de a poco. Le costó soltarse y brindar el show que acostumbra y quizás muchos pensaron que podía deberse a los nervios del caso. Quizás algo de eso hubiera, pero el principal motivo lo explicó al finalizar la versión, cuando ya había mostrado todo su potencial y el panel de los jurados estaba rendido a sus pies.

Mariano Rodríguez brilló y emocionó en Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

“La clavaste al ángulo”, atinó a decir Marcelo cuando fue a su encuentro. Agitado por la faena, con el sudor mezclándose con las lágrimas, Mariano habló como pudo: “Vino mi hija a verme. Te amo, mi amor”, dijo mirando hacia la platea donde estaba su hija, Fátima. “Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente y me lo reprocho toda la vida porque ya es grande. Lo mejor de su vida, todo su crecimiento, me lo perdí, sin embargo está al lado mío. Y me partió el corazón”, agregó, antes de fundirse en un abrazo en el pecho del conductor.

“Mariano Rodríguez nos emociona permanentemente”, dijo Tinelli, y dio paso a las devoluciones del jurado. “¿Quién pagaría, 40, 50 dólares para ver a Mariano? Yo pagaría. Lo que importa es transmitir, hacer vibrar a la gente. Hiciste tuya la canción, tu eres un artista”, lo elogió el Puma Rodríguez. “Soy fana de él, me encanta el repertorio que elige y me encanta él. No tiene límites, puede cantar cualquier cosa aunque tenga un estilo propio y haga un camino por ahí”, apuntó Celeste Carballo.

Marcelo Tinelli se emocionó con la historia de Mariano Rodríguez en Canta Conmigo Ahora (El Trece)





Bebe Contepomi, el ideólogo de la movida para que cambie su estilo, también lo felicitó y bromeó sobre su propia iniciativa. “Lo que hacés es un espectáculo global. Lo bueno es que solo te debe quedar una sola canción de Joe Cocker para cantar, pero mientras sigas con esta actitud y esta onda, acá me vas a tener”. Y L-Gante no se quedó atrás: “Es uno de los que más me gusta. Te hace pasarla bien y es lindo sentir que el chabón lo está disfrutando. Me causa alegría”.

Mariano agradeció cada palabra y se permitió una reflexión para jugar con el destino y sus caminos a veces difíciles de entender: “Todo lo que me pasó es todo raro. Traté de entrar en otros concursos y no tuve la suerte. Estoy acá, y estoy enormemente agradecido porque no tenía que hacer los otros concursos”, afirmó.

El conmovedor abrazo entre Marcelo Tinelli y Mariano Rodríguez (Ramiro Souto. LaFlia)

A la hora del conteo, se alzó con 98 puntos, lo que le valió el inmediato paso a la final. Y con la sensación de la misión cumplida, volvió a mirar a su derecha donde lagrimeaba su hija. “Muchas de las cosas que me reprocho, y que ella me ha dicho, es no haber estado en un acto escolar. Yo tenía que trabajar, los chicos te lo reprochan y es un disparo al corazón”, lamentó con los sentimientos a flor de piel. “Estoy contento de lo que le pude dar y de lo que le voy a dar más adelante”, agregó de cara al futuro.

En ese momento, Marcelo le dio la posibilidad a Fátima para que le dijera algo. Y la joven volvió a hacerlo llorar: “Lo felicito un montón, estoy feliz de acompañarlo. A pesar de todo sigo estando acá y lo voy a estar siempre”, cerró. De momento, su agenda tiene marcada una cita el próximo lunes, cuando empiecen las finales del certamen de El Trece y su padre sea uno de los diez candidatos.

