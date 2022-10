Miguel Ángel Roda, el galán de Canta Conmigo Ahora, tuvo su noche negra y provocó una grieta en el jurado

Miguel Angel Roda interpreta "Penélope" en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Miguel Ángel Roda supo ganarse una visibilidad entre los participantes de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y con el correr del certamen, el joven oriundo de Lanús logró avanzar a paso firme en dos aspectos. Por un lado en la pista, donde se convirtió en uno de los favoritos con sus canciones orientadas mayoritariamente al tango. Por el otro, en los últimos programas fue desarrollando un perfil de galán, un poco en broma y un poco en serio, que lo puso en el centro de las miradas.

Con su habitual ojo celestino, el conductor Marcelo Tinelli tuvo mucho que ver en esta conversión. Empezó su coqueteos con las jurados Anita Co y Alma Viva, siguió con la participante Ailén Peralta mientras se sumaban cada vez más fanáticas. A tal punto llegó su fama que el Cabezón no dudó en calificarlo como “El Tirri del tango”, haciendo alusión al perfil mujeriego de su primo. Sin embargo, apostar a varias puntas le terminó jugando en contra, porque las mujeres se pusieron de acuerdo y decidieron “cancelarlo”.

Marcelo Tinelli y Miguel Ángel Roda (Ramiro Souto. LaFlia)

Este miércoles, Roda volvió a la pista para encarar esta etapa del certamen de la que solo quedarán seis participantes de los ocho que siguen en carrera. Fue en el segundo turno, precisamente después de Peralta, que dejó el escenario caliente con los 95 puntos que cosechó con su versión de “Un estate italiano”, el himno del Mundial Italia ‘90. Y como si tuviera pocos frentes abiertos, el tanguero decidió salir de su zona de confort en ir hacia lo melódico por los caminos de “Penélope” más cerca de la versión de Diego Torres que la original de Joan Manuel Serrat.

A juzgar por los resultados, fue un paso en falso. Apenas 48 de los 100 le dieron el visto bueno y las devoluciones apuntaron más a la falta de emoción y garra en la interpretación que en su técnica vocal, que no parece estar en discusión. Así al menos lo afirmaron el Bahiano, Gladys La Bomba Tucumana y El Tirri, hasta que llegó Locho Loccisano para defender al participante y llevar la discusión a la tribuna del jurado.

“Las voces femeninas explotan mucho más, tu voz no es tan amplia pero te manejás muy bien y tenés una voz particular. No te comparo con otros participantes y a mí me encantó”, señaló el ex influencer. Nati Cociuffo no estuvo de acuerdo con esta afirmación, aunque le dio su voto de confianza a Roda. “Lo escuché matizar diferente, con otro color, una manera suave. Y valoré que haya entrado en otro viaje”, justificó.

Locho y Anita Co bancaron a Miguel Ángel Roda luego de su floja actuación en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Dejando a un lado la cuestión sentimental, Anita Co le dio el voto a Miguel. “Me da pena lo que pasa con Roda. Muchas veces mis compañeros y compañeras votan el sensacionalismo de los agudos, algo muy estridente pero hay que revalorizar una interpretación profunda y con hondura”, destacó la actriz entre el griterío de sus colegas que no se hacían cargo de esta acusación.

En ese momento, Nacho Mintz tomó la palabra e introdujo un nuevo ítem en la discusión. “¿Cómo sentiste tu voz hoy?”, le preguntó al participante. “Me sentí bien, es otro tipo de tesitura en la que suelo trabajar. Pero también quería tomar el riesgo de mostrar otro tipo de cantante”, respondió Miguel.

Anita Co en plena defensa de Miguel Ángel Roda (Ramiro Souto. LaFlia)

La pregunta del médico tenor no era inocente, y apuntaba a la exposición mediática que tuvo el tanguero en el último tiempo. “Entiendo que una cosa es el juego de la previa y otra el momento que cantás. Ahí está la astucia del intérprete en cuándo puede cortar la previa y ponerse en el escenario. Cuando se levanta el telón tenemos que estar presentes, y eso lo tenés que entrenar”, señaló.

Por último, el jurado unió sus dos profesiones y dejó otro consejo que puede aplicar a todos los participantes: “No nos olvidemos que la voz es un recurso finito y vienen cantando muchas canciones hace mucho tiempo. Esto también va a empezar a pesar. Hay que tomar más agua, dormir mejor, regular todo. Somos atletas de la voz y lo tenés que tener en cuenta si no querés que te juegue otra mala pasada”, cerró Mintz. Con sus 48 puntos, Roda queda a la expectativa de lo que suceda el jueves para saber su suerte en Canta Conmigo Ahora.

SEGUIR LEYENDO: