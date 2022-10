El novio de una finalista de Canta Conmigo Ahora se animó a cantar y sorprendió a Marcelo Tinelli: “Es una bestia”

La pareja de una finalista de Canta Conmigo Ahora se animó a cantar y emocionó a todos

Llegaron las instancias finales en el certamen de canto que conduce Marcelo Tinelli y las emociones están a flor de piel. Es que Canta Conmigo Ahora, en pocos días, tendrá al primer ganador de la versión local y los participantes que se encuentran en la recta final ya son queridos por todos. Así, con el correr de las semanas, las reglas fueron cambiando: distinta reglamentación para la votación, un cuerpo de baile que acompaña a cada cantante y los familiares en la tribuna participando de forma más activa.

En la noche del jueves, nuevos participantes pasaron a la siguiente ronda y otros tuvieron su noche negra, como en el caso de Miguel Ángel Roda, quien se animó a cambiar de ritmo y no recibió el apoyo de los jurados: tan solo alcanzó 48 puntos. El tanguero dejó de lado el tango y eligió “Penélope”, un clásico de Joan Manuel Serrat, que lo dejó a la espera de lo que suceda con el resto de sus compañeros.

Jano interpretó “Shallow”, la canción que cantaron Lady Gaga y Bradley Cooper en la película Nace una estrella (Fotos: Ramiro Souto)

Pero para otras personas será una noche inolvidable. Es el caso de Sofía de Blas, una de las favoritas del certamen quien en cada presentación pone a casi los 100 jurados de pie. Alguien de la tribuna contó que su pareja también cantaba, el conductor entonces quiso conocerlo. Así Jano, el novio de la joven desde hace 5 años, subió a saludar a su novia. “Perdón, ¿podés subir un momento al escenario” A pedido del jurado”, dijo Tinelli recibiendo al joven en el centro del estudio. “¿Cantan juntos en un show?”; quiso saber sobre la intimidad de la pareja. “Sí, hicimos shows y hasta grabamos juntos”, le respondió el joven.

“Tremendo este pibe”, “¿Y este de dónde salió?”, se asombró Marcelo Tinelli

“Nos conocimos cantando juntos”, adelantó la joven y entonces lo invitaron a cantar. Lo que sucedió después, dejó a todos sin palabras. Jano comenzó a interpretar “Shallow”, la canción que interpretaron Lady Gaga y Bradley Cooper en la película Nace una estrella y pronto Sofía se sumó con su vozarrón. Una pieza de arte en medio de la noche.

Jano y Sofía de Blas

“Tremendo este pibe”, “¿Y este de dónde salió?”, repetía, mientras el joven interpretaba la canción junto a su novia, emocionando a todos. “¿Te puedo invitar a participar en la segunda temporada?”, le pidió. “Por favor muchachos, no duerman -les dijo a sus productores- Yo ya estaría pidiéndole el celular, no puedo estar con la cartulina. ¿Te animás a venir a la próxima temporada?”, insistió. “Lo voy a pensar”, dijo Jano ruborizado mientras Tinelli seguía repitiendo: “Es una bestia, un león, un toro”.

"¿Cómo volvemos a nuestra casa con nuestras mujeres, ahora después de lo que hiciste?", le dijo Bebe Contempomi tras su interpretación (Fotos: Ramiro Souto)

Otro de los protagonistas de la edición del jueves fue Mariano Rodríguez. Desde su irrupción en el ciclo se volvió uno de los favoritos y casi que perdió su nombre al ingresar al programa de El Trece, y se convirtió en El Camionero de Lanús. Su oficio y su lugar de origen le dieron el marco para que su vozarrón aguardentoso y rockero y su carisma irresistible conquistaran al conductor, a los jurados y al público.

En la noche del jueves, a Mariano le tocó el turno de abrir la pista, ya en las instancias decisivas de la competencia. Y aún a riesgo de equivocarse, eligió salir de su zona de confort, delimitada por Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival y Memphis La Blusera, para interpretar “You’re the first, the last, my everything”, clásico de Barry White y quedó bien posicionado para la próxima etapa con 72 puntos.

