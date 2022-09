El camionero de Lanús volvió a brillar en Canta Conmigo Ahora pero provocó el enojo del Bebe Contepomi: “Así va a perder”

Mariano Rodriguez y Heidy Viciedo interpretan "Up were we belong" en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

La segunda etapa de Canta Conmigo Ahora continuó este martes con un alto nivel entre los participantes. Con la exigencia que significa presentarse a dúo con alguno de los jurados, la instancia llamada Quién Canta Conmigo generó todo tipo de sensaciones en el programa que conduce Marcelo Tinelli en El Trece. Emociones de todo tipo, puntajes por arriba de los 90 votos y una impensada discusión entre los jurados que parece ir para largo.

Todo comenzó de entrada, cuando salió a escena Mariano Rodríguez, uno de los preferidos del público. El camionero oriundo de Lanús se había destacado con sus versiones de Joe Cocker y Creedence Clearwater Revival lo que le valió una larga lista de elogios de los jurados y también algunas objeciones. Puntualmente la del Bebe Contepomi, que destacó su voz aguardentosa y blusera, pero le sugirió visitar también otros géneros, específicamente los melódicos latinos.

En esta instancia del certamen, Mariano cantó a dúo con la cubana Heidy Viciedo y decidió pisar terreno firme, con una pequeña licencia. Juntos hicieron “Up were we belong”, una interpretación original de Joe Cocker y Jennifer Warnes inmortalizada en la película Reto al destino.

Mariano Rodríguez y Heidy Viciedo muy comprometidos en el escenario (Ramiro Souto La Flia)

Mariano y Heidy brillaron con una versión realmente de película y lograron el tan ansiado pleno en el jurado, que bailó el tema con los brazos en alto desde el principio hasta el final y termino a puro salto y casi en modo pogo. Fue tal la química entre ambos que terminaron en un beso que amagó con traerle problemas a Mariano con su esposa, presente en la platea que evitó el asunto con picardía: “Traté de no mirar”, aseguró. La pelea iba a estar en otro lado.

Después de las devoluciones sentidas y lacrimosas de Román El Original y Cande Tinelli, llegó el esperado turno del Bebe, para quien el guiño de lento ochentoso no fue suficiente y ratificó sus dichos con una metáfora futbolera. “Mariano, sos (Lionel) Messi. Cuando Messi juega 7 puntos, es 20 puntos de (Oscar) Garré o de (Héctor) Cúper. Dale, vamos para Luis Miguel, vamos para Cristian Castro. Cantame alguna vez algo distinto”, dijo casi implorando.

El periodista no tuvo mucho eco entre sus eventuales colegas y tanto Celeste Carballo como el Puma Rodríguez halagaron la versión del participante y desestimaron la posibilidad que salga de su impronta rockera. “¿No puede cantar ‘Agárrense de las manos’?, preguntó el conductor en referencia a uno de los hits del venezolano, que respondió con una enseñanza. “No sé cual es el secreto del éxito, pero sí sé cuál es el del fracaso: tratar de complacer a todo el mundo”, afirmó.

Bebe Contepomi propone que Mariano Rodríguez cante algo melódico pero el jurado no está de acuerdo (Canta Conmigo Ahora. El Trece)

El tenor Nacho Mintz acompañó la postura del Puma y fue aun más enfático. “Hay una sobrevalorización de cantar todo. Yo te quiero escuchar cantando esto, no quiero escuchar a Plácido Domingo cantando tango”, aseveró, y cerró con una chicana al periodista: “Bancá tu estilo aunque al Bebe no le guste”. El hombre de La Viola no se quedó callado y recogió el guante.

“Acabo de decir que es Messi, ¿cómo vas a decir que no me gusta?”, le dijo mirándolo a la cara, y luego se dirigió al participante. “Con estos finalistas, si sigue cantando Joe Cocker y Creedence va a perder. Esperá que venga la que canta Pavarotti”, sentenció el periodista, mientras Celeste Carballo intentaba callarlo. Atinado, Tinelli reflexionó sobre si el cambio de género no podría causar el efecto contrario y llevarlo a la derrota. “Es un riesgo, yo lo probaría fuera de concurso y si le va como el traste lo tapamos”, propuso.

Después de oficializar los cien puntos, para Mariano y Heidy, el conductor se tiró el último lance y convenció al participante que se animó a interpretar “Nosotros” en la versión popularizada por El Sol de México. Desde su lugar, el Bebe elogió la notable interpretación con gestos ampulosos, que por un lado aprobaban la performance y por otro buscaba demostrar a los cuatro costados que tenía razón al llevarlo a asumir el riesgo. Habrá que esperar para ver si en el próximo partido por los puntos, el camionero se anima a salir de la zona de confort o decide pisar sobre seguro.

SEGUIR LEYENDO: