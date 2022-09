El incómodo momento de Benjamín Vicuña al confundir a Juana Viale con una de sus ex

Benjamín Vicuña confundió a Juana Viale con una de sus ex (Video: El Trece)

Este domingo, Benjamín Vicuña fue uno de los invitados a la mesa de Almorzando con Juana Viale y su presencia tuvo varias perlitas. Es que claro, el actor y la conductora se conocen desde la época en la que ella estaba en pareja con Gonzalo Valenzuela, casualmente el mejor amigo del chileno. Y por eso, la complicidad no faltó entre ellos. Por caso, uno de los momentos más desopilantes se dio cuando la nieta de Mirtha Legrand estaba elogiando el físico del exprotagonista de El primero de nosotros.

“Él es una cosa...y ahora que hace Ironman...”, comenzó expresando la anfitriona, algo con lo que Flavio Mendoza, otro de los presentes, coincidió e intentó convencerlo para que participe de su circo. Un poco ruborizado por el comentario, Vicuña intentó desviar el tema y le preguntó a Juana: “¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas? Te tengo de una época...”. Pero el actor se confundió de persona y Juana se lo hizo saber. “Esa era tu ex”, le dijo ella, divertida, en voz baja para tratar de disimular el error de su colega.

Completamente avergonzado, Vicuña se tapó la cara con sus manos, ante las carcajadas de todos en el estudio. “¿Ex ex?”, preguntó, haciendo referencia a Carolina Pampita Ardohain, la madre de sus tres hijos mayores. “Sí, la ex ex”, respondió Viale sin poder ocultar la risa. “Bueno, vamos a comer”, cerró él para esquivar el incómodo momento.

En tanto, en otro tramo del programa, Benjamín se emocionó al ver un video que la producción le preparó en complicidad con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, quienes le dedicaron conmovedoras palabras y contaron divertidas anécdotas con él. “Hola papá, ¿te acordás cuando fuimos con la abuela a Chile y con Beltrán coleccionamos y yo encontraba cosas abajo de la pizza, en todos lados?”, comenzó el más pequeño al recordar la visita a un restaurante en donde los chicos pueden jugar a distintas atracciones. Y siguió: “Vos me ayudaste a disparar en la botella cuando estábamos con el Tata loco. Fue muy divertido, quiero volver”. En tanto, Beltrán también le pidió: “Pa, hace mucho que no vamos a jugar al fútbol con mis hermanos ¡Dale! Llevanos un ratito a jugar, aunque estés medio viejo, pero igual es re divertido”.

La emoción de Benjamín Vicuña al ver un video de sus hijos (Video: El Trece)

Por último, el mayor de los tres contó: “Pá, me dijeron que te tenía que grabar un video, que era una sorpresa y que tenía que decir algún recuerdo que tenía con vos. Se me vino a la cabeza cuando yo estaba en un torneo de fútbol y vos me alentabas desde afuera de la cancha, y me puteabas y me pedías que corra y que meta hue... y al final tuve una jugada muy importante cuando terminaba el partido y vos te pusiste muy contento, y fue por tu ayuda”. Profundamente emocionado, Vicuña acotó: “Gracias por el videito”.

Por otra parte, el también ex de Eugenia La China Suárez fue blanco de “burlas” por el color del saco que eligió para asistir al ciclo de El Trece, que combinaba a la perfección con los posaplatos. “Me encanta que hayas venido en composé”, acotó a modo de chiste la conductora. “Esto fue un gesto por la primavera y para celebrar a la compañera, acá. Quería estar a la altura”, contestó él, siguiéndole el juego. Pero más tarde, cuando la cocinera Jimena Monteverde también le hizo notar lo mismo, él optó por desprenderse definitivamente de su saco y bromeó: “Ah, ¿todos los que pasen me van a hacer bullying? Ok, me saco la mier... esta, vamos”.

