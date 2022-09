Benjamín Vicuña reveló si tendría una relación poliamorosa

Benjamín Vicuña respondió sí tendría una relación poliamorosa Redacción Teleshow

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín estuvieron ocho meses de noviazgo hasta que decidieron separarse. Ahora el actor chileno está otra vez soltero y dedica gran parte de su tiempo a estar con sus seis hijos y con muchos compromisos laborales, como la obra El método Grönholm, que protagoniza con Laurita Fernández y Rafa Ferro en el Paseo La Plaza.

En una entrevista en el ciclo LPA (América), Diego Ramos le preguntó al artista si practicaría el poliamor. Sorprendido por la consulta, Vicuña respondió en tono irónico: “¿Qué sería eso?”. Florencia Peña recordó que él había reaccionado de la misma manera en el programa de Mirtha Legrand cuando tocaron el tema del poliamor.

Rápidamente, la conductora le repreguntó a su colega: “¿Tendrías una pareja abierta?”. Benjamín le contestó: “No, soy medio limitado en ese sentido. Igual creo que es una conversación profunda”. Además, reflexionó: “Tengo en algún lugar, de mi estado conservador, la creencia de que el poliamor está asociado en una primera instancia en el amor a que ‘vas a una fiesta, buena onda, divertite’. Es cuando estás conociendo a alguien, el primer mes y medio...”.

Luego, Vicuña aclaró: “Para bien o para mal, uno empieza a tener una cosa más posesiva. Así que no. Esto está proporcionalmente relacionado a si estás enamorado o no”. Por último, aseguró que “quizás” está listo para apostar al amor nuevamente.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín (RS Fotos)

Hasta el momento, Benjamín no quiso hablar de los motivos por los que se separó de Eli. En una charla con Intrusos (América) el actor manifestó: “No hablo de eso, no quiero sumarle cosas ni comentarios. Estamos bien”.

Sin embargo, el cronista fue por más y le preguntó si estaba enojado con LAM (América) luego de que Yanina Latorre, panelista del ciclo, contara en el programa que Eli fue quien decidió terminar con la pareja. “¿Te molestó que se hayan filtrados ciertos datos, que vos mismo saliste a desmentir?”, fue la pregunta a la que el actor respondió de manera cortante. “No desmentí. Está todo bien. No pasa nada. Agradezco la preocupación y ya está”, dijo y se despidió.

Aunque las versiones son cruzadas, ya hay quienes aseguran que él dejó a ella, lo cierto es que ambos tienen agendas muy ocupadas. Sulichín se la pasa viajando por trabajo. Y Vicuña tiene su agenda completa por el teatro. La suma de todo esto habría sido, en definitiva, lo que habría determinado la separación. Pero, por el momento, ninguno de los dos dio las razones en público.

Cabe recordar que la pareja se había conocido el último diciembre durante el bautismo de Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, ya que Eli es muy amiga de la modelo. Allí el flechazo fue inmediato y a los pocos días, se los pudo ver juntos en Punta del Este. Luego, en febrero, compartieron un viaje a París, del que publicaron algunas imágenes en sus respectivas redes sociales. Meses más tarde visitaron Nueva York y Miami.

A principios de septiembre, En tanto, ella había tenido un gran gesto con el exprotagonista de El Primero de Nosotros: lo había ido a visitar al teatro. “Gracias por estar”, había expresado el chileno en sus redes. Esta fue la última vez que se mostraron juntos.

