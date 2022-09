Mónica Farro le respondió a Malena Pichot: “Se embanderan con la palabra y solo insultan a otras mujeres”

Mónica Farro y Malena Pichot, en veredas opuestas

En las últimas horas, surgió una impensada pelea entre Malena Pichot y Mónica Farro. Todo comenzó con una entrevista que la exvedette brindó a IP Noticias, donde manifestó sus diferencias con el feminismo.

“Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”, comenzó diciendo. Y agregó: “No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”.

Esas declaraciones no le sentaron nada bien a Sol Despeinada, una de las referentes del movimiento. Entonces, la influencer las reprodujo en sus redes sociales, y expresó: “El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten...pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista”. En ese mismo posteo, sumó su visión Malena Pichot, que fue muy dura con la uruguaya: “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”.

Lo cierto es que, horas más tarde y ofuscada por este comentario, Farro no dudó en responderle a la humorista vía Twitter. “Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?”, lanzó.

En tanto, siguió en otro tweet: “Y si no se identifican con lo que digo, ¿por qué se hacen cargo? Yo pienso como tengo ganas, cuando me cagaban a palos ustedes no estaban, pueden pedir lo que quieran como se les antoje y no todos debemos estar de acuerdo con las formas, si son las de ustedes es su tema, ¡las mías no!”. Por último, señaló: contundente: “Y eso no les da derecho a denigrarme o rebajarme... yo no hablo en personal, yo hable en general, el ataque de ustedes tratándome de P... es directo, ¡vayan a masturbarse que es muy sano y no me jodan a mí, ridículas!”. Acto seguido, se limitó a replicar mensajes de otros internautas que le mostraron su apoyo.

Días atrás, Mónica había sido noticia luego de compartir un sentido posteo en Instagram luego de la partida de su padre. “Papito... jamás pensé sentir este dolor tan grande en mi corazón. Creí o quise creer que eras eterno”, comienza el texto que publicó junto a dos postales que guardará por siempre en su corazón. En la primera sostienen la mirada, admirados el uno por el otro en medio de las emociones por el gran día de Farro, y en la segunda se funden en un abrazo. Luego, agregó: “Te fuiste demasiado rápido de esta vida, pero se que fuiste feliz, que sentiste orgullo de mi y eso me da paz”.

