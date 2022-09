Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi rompió el silencio tras su separación y publicó varias capturas de pantalla de su chat privado con Wanda Nara. Pero, minutos más tarde, los borró y subió una selfie mandando un beso a su ¿expareja?, mientras que también publicó una foto de la videollamada que hicieron juntos que se desconoce si fue antes o luego del último escándalo.

Si bien Wanda Nara confirmó que todo estaba terminado entre ellos, el futbolista se mantenía en silencio y este domingo antes del mediodía en sus redes sociales difundió conversaciones privada con la empresaria donde en una de las imágenes escribió: “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, en la captura de pantalla que compartió.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, indicó la mediática.

Mauro Icardi borró los chats íntimos de su pelea con Wanda Nara y le dedicó un tierno mensaje

La relación de Wanda con el jugador que hoy milita en el Galatasaray de Turquía comenzó a desmoronarse hace casi un año, cuando trascendía un presunto affaire entre él y la actriz Eugenia La China Suárez.

Aunque en ese momento parecía que el vínculo familiar se encaminaba a continuar, los rumores de separación fueron incesantes y cada día más tormentosos, y finalmente se confirmaron este jueves por una de las protagonistas de la historia.

Ese día, Ana Rosenfeld respondió algunas de las muchas preguntas que le hicieron los periodistas que se encontraban en un vento “Escuché lo mismo que ustedes. Hablé con Wanda, hablé con Mauro. Y escuché obviamente a los dos. Confirmado. Así lo dijo Wanda, ¿no? Yo confío en la palabra de ella. Wanda puso una historia, yo confío en la historia que puso Wanda”, dijo la letrada asegurando que la separación es un hecho.

“Wanda me confirmó que la historia, obviamente, es lo que está viviendo”, agregó después. Ante las consultas, prefirió eludir las precisiones: “No les puedo contar lo que hablé. Les pregunté cómo están, pero no se los puedo contar. Sé lo mismo que ustedes. Algo más sé, pero no se lo puedo decir”, dijo.

“Wanda está como lo puso en su Instagram: dolorida, triste. Pero tomó una decisión y es lo que ella transmitió ella. Ella tomó la decisión. No fue de mutuo acuerdo la separación”, cerró Rosenfeld.

Recrodemos que en una de sus historias de Instagram, Wanda compartió con sus casi 15 millones de seguidores una captura de pantalla en la que presagiaba su fin de año respecto a su signo del zodíaco. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, se lee en la foto que replicó la empresaria y que captó la instagrammer Juariu. Al poco tiempo, la publicación había sido borrada.

