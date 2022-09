Tamara Báez irrumpió en un vivo de Wanda Nara y L-Gante: “Ni respeto”

Tamara Báez, ex de L-Gante, apuntó contra Wanda Nara

A esta altura de las circunstancias, nadie duda que todo en la vida de Wanda Nara es una estrategia de marketing. Sin ir más lejos, días atrás se difundió una versión que la vinculaba sentimentalmente con L-Gante. Y, como era de esperar, ella lo negó. Sin embargo, a horas de haber confirmado su separación de Mauro Icardi, la empresaria y el cantante hicieron una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, adelantando una nueva línea de ropa deportiva. “Coming soon 2022-2023″, escribieron.

Pero allí no quedó el asunto y el intercambio siguió en los comentarios de la publicación. “Rompiste wacha”, escribió el artista de cumbia 420 mencionando a la empresaria y junto a los emojis de fuego. “Gracias rey”, la correspondió ella. “Es lo que hay”, insistió el cantante, ante la atenta mirada de los internautas, algunos de los cuales celebraban el ida y vuelta y fantaseaban con que ocurriera algo más entre ellos.

Lo cierto es que, en la noche del sábado, Kennys Palacios, amigo y asistente personal de la actual investigadora de ¿Quién es la máscara?, decidió hacer una trasmisión en vivo junto a ella a la que se sumó L-Gante. Y, entre tantos comentarios, hubo uno que llamó su atención. “Qué buena onda Wanda Nara que tenés. Esas señas que hiciste... ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura. Ni respeto”, escribió Tamara Báez, ex del cantante y madre de su hija Jamaica, haciendo referencia al affaire que el esposo de la empresaria había mantenido hace un año con Eugenia Suárez a la que ella trató de “zorra”. Así las cosas, muchos de los mensajes empezaron a girar en favor de la joven y, por este motivo, el estilista optó por dar por terminado el vivo.

El mensaje de Tamara Báez que descolocó a Kennys Palacios

En la mañana del domingo, en tanto, se vivió una escandalosa situación cuando Icardi decidió compartir la charla privada que había mantenido con la madre de sus hijas Francesca e Isabella, que actualmente se encuentra trabajando en la Argentina. Y es que Wanda, que también es mamá de Valentino, Constantino y Benedicto de su matrimonio con Maxi López, había confirmado el final de la pareja con el actual jugador del Galatasaray de Turquía a una semana de haber instalado a sus chicos en Estambul.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, había escrito la empresaria el jueves por la tarde acompañado de su firma: “Wanda”. Y borró de su feed las fotos que tenía junto al futbolista.

Pero, evidentemente, Wanda no habría podido soltar la pareja. Y esto quedó en evidencia en los chat que publicó Mauro. “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió él en la captura de pantalla del intercambio de WhatsApp que compartió. Y en otra mostró lo que le escribió ella: le preguntó dónde estaba y por qué en vez de dormir con el nene elige irse “por ahí”. A lo que el jugador le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó. “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, disparó.

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó entonces Wanda. “Somos iguales!”, le contestó él, aparentemente cansado de la situación que decidió publicar en sus redes sociales. Luego, la empresaria continuó: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Pero ella volvió a escribir y expresó: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás.”

Cabe mencionar que, minutos más tarde, Icardi borró todas estas historias y, desde Milán, mostró una videollamada con su todavía legítima esposa en la que le puso: “Te amo toxi”.

