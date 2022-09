Cande Tinelli y Coti Sorokin volvieron a mostrarse juntos: foto romántica y planes a futuro

Cande Tinelli y Coti Sorokin volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales (Instagram: @cotioficial)

“Hay un impasse”, confesó dos semanas atrás Cande Tinelli cuando fue consultada sobre los rumores de separación de Coti Sorokin. La versión había resonado fuerte después de que borrara las fotos con el cantante de su cuenta de Instagram, y tampoco se los viera juntos en sus respectivos roles de jurados en Canta Conmigo Ahora. Sin embargo, con el correr de los días volvieron a acercarse y brindaron pistas de una posible reconciliación. El fin de semana ambos compartieron en las redes sociales una romántica imagen que deja entrever que se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Habían mostrado el primer acercamiento el jueves, cuando el compositor mencionó a la hija de Marcelo Tinelli en sus stories. “Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Cheff @candelariatinelli”, escribió. En ese momento Lelé no reposteó la historia, pero por si quedaban dudas, el artista publicó un video donde aparecía una de las mascotas de Cande jugando en el living, nada más y nada menos que en la casa de su pareja. La mismas luces en el techo, la puerta doble, los pisos y las molduras en las paredes delataron que se encontraban en el mismo lugar.

Cabe recordar que luego de que ella admitiera que estaban pasando por una incipiente crisis luego de dos años de noviazgo, su padre aclaró habló con LAM (América) y contó cómo continuarían con el concurso de talentos en caso que la ruptura fuese definitiva: “Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas. Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo”. Todavía no se los volvió a ver juntos en el ciclo que se emite por la pantalla de El Trece, pero sí se mostraron juntos en una nueva storie.

La romántica foto que compartió Cande Tinelli y Coti Sorokin la reposteó

La influencer respondió algunas preguntas de sus más de 4,5 millones de seguidores, y en medio de ese intercambio posteó una foto de su mano entrelazada con la de alguien más. Aunque sus followers identificaron rápidamente una pulsera que Coti suele usar y asumieron que se trataba de él, el cantante lo republicó en sus historias y puso fin a las dudas. En simultáneo, Cande publicó una imagen con una frase que bien podría representar su sentir luego de dar vuelta la página: “Vivamos, y lo que tenga que pasar, que pase”.

En el ida y vuelta con los usuarios, cuando le consultaron por su vida amorosa, contestó de manera misteriosa, pero con la convicción de que cada conflicto se soluciona con comunicación y confianza: “¿Qué bolonqui, no? Pero bueno, para que las relaciones funcionen, hay que trabajarlas”. Más adelante le preguntaron si le cuesta manejar las críticas que abundan en el mundo virtual, y la exposición en televisión. “Bastante tengo con mi autoexigencia. No leo, no me engancho. La realidad es que con los años logré que no me importe. Terapia”, explicó.

Las historias de Cande Tinelli, donde confirma un viaje próximo a España

En cuanto a la posibilidad de ser mamá, aseguró que está en sus planes a futuro. También reveló que próximamente viajará a España, que justamente es el destino que visitará Sorokin a principios de octubre, por una presentación musical en Barcelona. No es la primera vez que lo acompaña en sus giras, e incluso se ausentaron algunas entregas del concurso de canto por compromisos laborales, algo que ya previeron como parte del acuerdo de su participación. “Ahora él volvió, pero yo quería comprometerme con el programa de mi viejo. Soy responsable y estoy hasta el final”, había explicado Cande días atrás en diálogo con LAM sobre la ausencia de su novio durante la semana.

