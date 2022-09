El sugestivo mensaje de Coti Sorokin para Cande Tinelli en medio de rumores de reconciliación

Cande Tinelli y Coti Sorokin, ¿juntos de nuevo?

Los rumores de separación resonaron durante varias semanas, hasta que la propia Cande Tinelli confirmó que estaba en un “impasse” con Coti Sorokin. Incluso ya no se los vio juntos en sus respectivos roles de jurados en Canta Conmigo Ahora, un detalle que hizo crecer aún más la versión de distanciamiento. Pero con el correr de los días brindaron algunas pistas de una posible reconciliación. El cantante sorprendió con una inesperada mención en sus redes sociales y un video que comprueba que existió un acercamiento.

“Prefiero no hablar... lo adoro. Está todo bien, pero hay un impasse”, había dicho la influencer en diálogo con LAM el martes pasado. Cuando le preguntaron por las románticas fotos que eliminó de su feed -en las que aparecía junto a su pareja-, volvió a evadir la respuesta y aseguró que concentraba sus energías en el trabajo. “Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada... Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón”, remarcó.

Cande Tinelli había confirmado su separación de Coti Sorokin una semana atrás

En cuanto al motivo de la ausencia de Coti en las grabaciones del concurso de talentos que se emite por la pantalla de El Trece, aclaró: “Estuvo de gira, volvió pero yo quería comprometerme con el programa de mi viejo, soy responsable y estoy hasta el final”. Luego el ciclo que conduce Ángel de Brito fue en búsqueda de la palabra de Tinelli para disipar dudas, y el conductor manifestó: “Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas. Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo”.

“Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional”, enfatizó. “Mi prioridad hoy son mis hijos y mis afectos, y lo que decida va a tener el acompañamiento en las buenas y en las malas de su papá como lo hizo siempre”, agregó en referencia al retorno del cantante a su rol de jurado.

El sorpresivo mensaje de Coti Sorokin donde mencionó a Cande Tinelli en Instagram

Sin embargo, ciertos gestos virtuales indican que la hija menor de Soledad Aquino habría apostado por una nueva oportunidad amorosa. “Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Cheff @candelariatinelli”, escribió el compositor el miércoles por la tarde, junto a una foto del plato hecho por Lelé recién salido del horno. Aunque la joven artista no reposteó la storie, el clip que compartió Sorokin a primera hora del jueves, deja en evidencia que estuvo en su casa.

En el video que publicó aparece una de las mascotas de Cande jugando en un luminoso living, que es nada más y nada menos que el mismo espacio donde la cantante suele hacer las producciones de fotos de su galería virtual. La misma araña de luces que cuelga del techo, la puerta doble, los pisos y las molduras en las paredes dan cuenta de que se trata del mismo lugar.

Coti compartió un video que delata estuvo en la casa de Cande por las similitudes de las publicaciones

Otra foto de Cande Tinelli donde se observan las mismas puertas del video que compartió Coti Sorokin

Resta esperar si la cantante oficializa la recomposición del vínculo o prefiere aguardar algunos días más para evaluar cómo se siente en este nuevo capítulo de la relación que ya lleva dos años desde que blanquearon el noviazgo. Incluso sonaron campanas de boda como proyecto a futuro durante un divertido diálogo en el programa que conduce su padre, y por eso resultó sorpresivo el distanciamiento.

