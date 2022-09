Mónica Farro cuestionó al feminismo y Malena Pichot le respondió: “Vive de complacer a los hombres”

Mónica Farro habló del feminismo en IP y Sol Despeinada lo compartió (Instagram)

Hace unos días, Mónica Farro brindó una entrevista en IP Noticias en la que marcó sus diferencias con algunos aspectos del movimiento feminista. “Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”, comenzó diciendo la uruguaya.

Y continuó tratando de diferenciarse de otras mujeres: “No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”.

Lo cierto es que luego fue Sol Despeinada la que se hizo eco de estas palabras y, compartiendo ese fragmento de la nota en sus redes sociales en las que se la veía a ella tomando nota de algunos puntos, escribió: “El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten...pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista”.

El posteo de Sol Despeinada y el comentario de Malena Pichot

Minutos más tarde y al ver el extracto de la entrevista, fue Malena Pichot la que decidió contestarle a la vedette a través de un comentario implacable. “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”, puso la escritora y humorista.

Cabe señalar que Mónica, que en el pasado denunció haber sido víctima de violencia de género, también explicó su postura frente al feminismo en Toda la vida, el programa que conduce Viviana Saccone en Net TV. “Creo que a la mujer hay que respetarla y que tenemos los mismos derechos que los hombres”, aclaró al comenzar la charla.

Y luego se explayó: “Hay un montón de cosas que están buenas y hay un montón de cosas del feminismo que para mi gusto están malísimas. El hombre es hombre y yo creo que los necesitamos para muchas cosas. No está bien que nos agredan, nos maten o nos peguen. La violencia la viví y entiendo que no está bien. Pero no digo muerte al macho. Ya ese grado de feminista no soy. Me encanta un piropo en la calle y eso quiere decir que tan feminista no soy. Me encanta que me abran la puerta o que me dejen pasar primera para hacer algo. Sin embargo, hoy a las mujeres las dejas subir primero a un colectivo o entrar antes a un lado y te dicen: ‘Para, ¿qué soy? ¿Menos que vos?’”.

A principios de este mes, Farro se había expresado en sus redes sociales para comunicar la triste partida de su padre, Tony. “Papito... jamás pensé sentir este dolor tan grande en mi corazón. Creí o quise creer que eras eterno”, comenzó diciendo en un texto que acompañó con fotos junto al hombre. Y agregó: “Te fuiste demasiado rápido de esta vida, pero se que fuiste feliz, que sentiste orgullo de mi y eso me da paz”.

SEGUIR LEYENDO: