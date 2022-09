Mónica Ayos festejó el triunfo de la selección argentina en bikini

Mónica Ayos celebró el triunfo de la selección en bikini (Instagram)

Mónica Ayos había prometido que si la selección nacional de fútbol comandada por Lionel Scaloni ganaba frente al equipo de Honduras en el partido que tuvo lugar este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, ella lo celebraría posando con una bikini con los colores de la camiseta argentina. Y cumplió. Pero no fue fácil, ya tenía miedo de que la policía de la Florida los sorprendiera in fraganti a ella y a su marido, Diego Olivera, mientras grababan el video y los terminara arrestando a ambos.

Con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, la scaloneta venció al seleccionado hondureño por 3 a 0. Y para los argentinos residentes de Miami todo fue una fiesta con miras a lo que será el Mundial de Qatar que comienza el próximo 20 de noviembre. Así que Ayos, que está instalada con su familia en Norteamérica desde hace unos años, no quiso perderse ese momento. Y lo fue compartiendo a través de un vivo que realizó desde su cuenta de Instagram, en el que se pudo ver la euforia de sus compatriotas tras el encuentro.

“Hay una prenda que tengo que pagar si ganaba argentina, así que vamos a ver si me animo a hacerlo. Ya tengo abajo la bikini preparada, pero tengo que buscar un lugar en dónde no haya nadie porque si no va a ser un quilom... y me van a sacar con la policía. Pero tengo que cumplir con la promesa”, adelantó la actriz mostrando el traje de baño que llevaba debajo de su camiseta mientras salía del estadio luego del partido.

Mónica Ayos y Diego Olivera fueron a ver el partido de la selección en Miami (Infobae)

Minutos más tarde y con el deber cumplido, Mónica compartió en su feed algunas fotos de la jornada y el esperado video en el que se la veía luciendo un diminuto conjunto de dos piezas en celeste y blanco frente a la cancha de fútbol. “¡Ganamooooo! Cábala, bikini de Argentina”, puso junto al posteo. Y luego dio algunos detalles: “Cumplí con la promesa, si hoy ganábamos. Lo filmó Diego, con el estadio de fondo porque no me animé en el palco o entre la gente, obvio”.

Lo curioso, sin embargo, fue que entre sus agradecimientos Ayos le hizo una mención especial “a los 5 policías” que le dejaron “grabar esos segunditos pa’ cumplir”. “Loca, pero con mi corazón siempre mirando al sur”, escribió Mónica sobre el final de la publicación. Y agregó una arenga futbolera: “Vamooooo’ Argentina carajoooo”.

Cabe señalar que, con este amistoso, el actual equipo campeón de la Copa América estiró su invicto a 34 encuentros. Y, de esta manera, logró aumentar la esperanza de los argentinos que aguardan ansiosos el comienzo del mundial de fútbol. El próximo partido será el martes, también a las 21 horas, pero en Nueva York y contra Jamaica. Antes del 21 de octubre, Scaloni deberá presentar la lista de los 26 futbolistas que viajarán a Qatar. Luego, el 16 de noviembre tiene planificado un encuentro ante los Emiratos Árabes Unidos. Y, una semana después, el 22, debutará en contra Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C del campeonato del mundo.

SEGUIR LEYENDO: