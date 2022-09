Tras los rumores de separación, Cande Tinelli confirmó la crisis con Coti Sorokin: “Lo adoro, pero hay impasse”

La hija del conductor habló del fin de su vínculo con el cantante

En medio de rumores de separación, Cande Tinelli confirmó este martes que existe una crisis con Coti Sorokin, con quien estaba en pareja desde hace dos años. La hija del conductor habló en LAM y expresó su claro disgusto hacia el músico, ya que al parecer ella habría tomado la decisión de terminar el noviazgo.

“Hay un impasse, pero prefiero no hablar... Lo adoro está todo bien pero hay un impasse”, insistió la influencer, quien eliminó todas las fotos junto a Coti de su cuenta de Instagram. Si bien, él negó la separación a los medios, ella se mostró muy segura de sus actos. “Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada... Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón”, reveló.

Ante la versión de que la pareja se distanció ya que Coti prefirió realizar giras por España, en lugar de ocupar su rol de jurado en Canta Conmigo Ahora, Cande manifestó: “Estuvo de gira, volvió pero yo quería comprometerme con el programa de mi viejo, soy responsable y estoy hasta el final”.

“Cada uno respeta su trabajo y es por ahí. Quiero cuidar lo que hago”, agregó la joven. Sin embargo, dejó una frase que sorprendió. “El hombre es tan boludo, chicos media pila”, expresó Cande, ante la pregunta del movilero, que le consultó acerca de qué opinaba de los últimos posteos realizados por su ¿ex? pareja.

"Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón”, reveló", dijo Cande a LAM

“Cuida lo que quieres, es carísimo perder lo que no tiene precio”, decía la placa que la joven empresaria había compartido el viernes pasado y hacía suponer que estaba directamente dirigida al músico.

Aunque fue a mediados de agosto que la hija de Marcelo Tinelli y el cantante sorprendieron al anunciar que estaba entre sus planes una boda, diez días después la influencer eliminó de Instagram todas las fotos en las que se mostraba junto, hasta ese entonces, su flamante novio.

Además, compartió en sus historias de la mencionada red social, donde reúne más de cuatro millones de seguidores, una captura de la película El cadáver de la novia junto con una frase del reconocido film: “Te amo, pero no eres mío”.

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, se conocieron en el año 2019, quedando flechados de inmediato. Optaron por, inicialmente, no apurar el blanqueo de la relación. Llegado un tiempo, eligieron compartir su felicidad con sus seguidores. La revelación tuvo lugar en noviembre de 2020, durante un viaje que realizaron a Mendoza juntos. Desde ese entonces, se acompañaron incondicionalmente en sus respectivos proyectos.

Coti ya se había expresado el año pasado, en el programa Podemos Hablar, abriendo su corazón y contando los inicios de la relación con la cantante: “Nos conocimos en un concierto que hice en La Plata. Yo la conocía de antes por Marcelo (Tinelli) y teníamos buena onda, por eso me animé a invitarla a que venga a verme y así nació el amor”.

La hija del famoso conductor había hecho público hace poco su deseo de tener un hijo con su pareja: “No quiero dejar de tener la experiencia de ser madre y Coti es el hombre para ese proyecto”. Recordemos que el cantante ya es padre de cuatro chicos: Iván, Maia, Dylan y Leyre. frutos del vínculo con su expareja Valeria Larrarte.

SEGUIR LEYENDO: