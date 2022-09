Marcelo Tinelli habló de la separación de su hija Cande y del futuro de Coti en Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli habló de la separación de su hija Cande y Coti Sorokin (LAM. América)

Para poner fin a unos cuantos días de rumores de separación, Cande Tinelli confirmó el martes que existe una crisis con Coti Sorokin, con quien estaba en pareja desde hace dos años. La hija del conductor habló en LAM (América) y expresó su claro disgusto hacia el músico, ya que al parecer ella habría tomado la decisión de terminar el noviazgo.

“Hay un impasse, pero prefiero no hablar... Lo adoro está todo bien pero hay un impasse”, insistió la influencer, quien eliminó todas las fotos junto a Coti de su cuenta de Instagram. Si bien, él negó la separación a los medios, ella se mostró muy segura de sus actos. “Me siento bien, en un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, me agarra bien parada... Estoy laburando en familia y súper contenida, eso ayuda un montón”, reveló la hija de Marcelo.

La referencia fue para su tarea como una de las jurados de Canta Conmigo Ahora. Un rol que compartió junto a su ahora ex, donde se sentaban uno al lado del otro, que aseguraron aceptar solo si el otro formaba parte y donde hasta insinuaron la posibilidad de un casmiento. “Obviamente estar al lado de Coti, siempre”, afirmó Cande en Socios del espectáculo, cuando le preguntaron si había puesto algún requisito para trabajar con su padre. “Los dos pusimos esa condición. Si ella no estaba yo no estaba, y viceversa”, confirmó el autor de “Color esperanza”.

Cande Tinelli confirmó su separación de Coti Sorokin (LAM. El Trece)

“Creo que es clave tener al lado con quien opinar, tenemos una complicidad y nos entendemos”, añadió la influencer dos meses atrás, días antes de que empiece el programa. Y en la nota con LAM, ante la versión de que la pareja se distanció ya que Coti prefirió realizar giras por España, en lugar de ocupar su rol de jurado, Cande manifestó: “Estuvo de gira, volvió pero yo quería comprometerme con el programa de mi viejo, soy responsable y estoy hasta el final”.

Con la separación confirmada, al menos por Candelaria, el futuro de Coti en el programa entró en un terreno de dudas. De hecho, hace ya unas semanas que no se lo ve en el jurado debido a compromisos con su carrera musical. Y para disipar dudas, en LAM fueron a buscar a Marcelo Tinelli, que mantenía una buena relación con el músico rosarino, para indagar sobre su posible regreso al programa. “Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas. Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo”, señaló el conductor que fue sorprendido cuando salía de un local de ropa.

Cande Tinelli y Coti Sorokin en su debut en Canta conmigo ahora (El Trece)

“Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional”, enfatizó el conductor. “Mi prioridad hoy son mis hijos y mis afectos, y lo que decida va a tener el acompañamiento en las buenas y en las malas de su papá como lo hizo siempre”, agregó.

Después de manifestar su deseo de que Cristian Castro regrese al ciclo de El Trece para entregarle junto al Puma Rodríguez y a L-Gante la copa al vencedor, el cronista Alejandro Castelo orientó la pregunta hacia la situación sentimental del conductor para saber si estaba solo. “Estoy totalmente solo y estoy muy bien. Muy bien con mis hijos, con mis afectos. Creo que uno puede estar completo todo y estoy transitando este momento muy feliz y muy tranquilo”, cerró.

