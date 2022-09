El mal momento de Ángel de Brito: quedó varado en el aeropuerto de Italia y presenció una fuerte pelea entre pasajeros

Angel de Brito varado en el aeropuerto de Roma

Ángel de Brito se tomó unas semanas de descanso para disfrutar de unos días de vacaciones en Europa y lo acompañó su amiga y colega, la “angelita” Andrea Taboada. Sin embargo, la vuelta les está resultando algo tortuosa, luego de que la compañía aérea que habían contratado los dejara varados a ellos y a 300 pasajeros más, en el aeropuerto de Roma, Italia.

“Se encuentra varado junto a otros 300 argentinos en el Aeropuerto de Roma-Fiumicino”, anunció Pia Shaw, quien por estos días está ocupando el lugar del periodista en LAM y luego mostraron imágenes de algunos pasajeros enojados peleando con la policía del lugar.

Ángel de Brito expresó su furia en las redes sociales

“Después de tres horas de demora, Ita Airways anunció la demora de su vuelo para los 2PM, no previeron hotel, ni alimento, ni bebida. Se desentendieron de los 300 pasajeros. No hay hoteles ni pagando a las 3 AM. Nadie se hace cargo”, mosto De Brito su indignación en las redes sociales y siguió: “La compañía se lava las manos y la policía maltrató a los pasajeros varados”.

Más tarde, mostró con fotos diferentes situaciones de la gente que no la estaba pasando bien ante la situación. “Muchos padres se quedaron sin pañales ni leche y nadie se hace cargo, las valijas tampoco las entregan”, escribió junto con la foto de un nene en un cochecito de bebé y una nena jugando al lado con el celular. También compartió la foto de un certificado de un pasajero de 75 años con un by pass coronario que tiene sus remedios en la valija que despachó y no le devolvieron. “Así, decenas de historias que me vienen a contar”, agregó.

En LAM, las angelitas habían analizado la situación: “Algunos (pasajeros) sienten que van a perder su trabajo o que no llegan a realizar las conexiones que ya tienen programadas. Tienen que esperar hasta mañana. Al pasar migraciones no pueden salir del aeropuerto. Se tienen que quedar ahí. Están intentando que todo se solucione”.

Horas más tarde, durante la noche y luego de haber mostrado la pelea entre algunos pasajeros y la policía, el periodista tuiteó: “Lo bueno: ya estamos como chanchos con los 300 del vuelo. A dos pasos de ser un viaje de egresados y planear un reencuentro en Baires. Furor en el aeropuerto, me muestran los mensajes de sus familias”.

Finalmente, según se pudo ver en sus historias de Instagram, logró durante la mañana del martes subir al avión que lo traerá hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El conductor de LAM estuvo dos semanas en Italia y su primer destino fue Milán. Incluso desde allí compartió una foto y le preguntó a sus seguidores qué destino le recomendaban. “¿Hay algo más lindo que viajar con amigos?¿ Vivir sin horarios? ¿Comer, dormir y caminar cuando el cuerpo pide?”, había reflexionado feliz durante su estadía en el viejo continente.

Ángel de Brito estuvo en Italia y Grecia con Andrea Taboada

En sus recorridos, Ángel y Andrea estuvieron con el Pupi Zanetti: “Entre todas las cosas lindas, que nos están pasando en estas vacaciones, conocimos a uno de los argentinos que mejor nos representa en el mundo, y a su divina familia y amigos”.

También pudieron recorrer Grecia. “Un poco de la llegada a Atenas, primeras horas, sin dormir, caminamos kilómetros, ya probamos la comida autóctona, shopping, algunos Palacios históricos, miles de fotos por todos lados, y hasta embocamos de casualidad el cambio de guardia”, escribió feliz. También estuvieron en Mikonos y en Roma.

