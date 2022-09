Soledad Pastorutti habló de la polémica definición de La Voz Argentina y de su relación con Lali Espósito

Soledad Pastorutti habló de las polémicas luego de la final de La Voz Argentina (Intrusos)

El lunes por la noche se disputó la gran final de La Voz Argentina y todavía continúan los ecos del polémico desenlace. Yhosva Montoya, del equipo capitaneado por Soledad Pastorutti, obtuvo el 52,4% de los votos del público y se impuso a Ángela Navarro, participante liderada por Lali Espósito, que quedó con el 47,6%. La noticia sorprendió a todos, ya que en la previa la joven se mostraba como la gran favorita y en las redes sociales, un termómetro de estos tiempos, la señalaban como la indiscutida ganadora.

Pero el título se lo llevó Yhosva y desde entonces quedó instalada la polémica. Muchos apuntaron a que nuevamente un hombre se hacía con el trofeo -el cuarto en otras tantas ediciones del certamen en nuestro país, la tercera vez que lo hace un integrante del team Soledad- y al supuesto enojo de la ex Casi ángeles con la cantante de Arequito.

En este panorama, horas después del desenlace, Soledad habló con Intrusos y reveló que ella tampoco esperaba esa decisión del público. “No te voy a mentir, me sorprendió. Si bien Yhovsa me generaba una cosa muy especial y lo banqué hasta el final, si te metías en las redes y hablabas con la gente aseguraban que esta edición la ganaba una mujer”, admitió La Sole en referencia a Ángela.

La consagración de Yhosva Montoya en La Voz Argentina (Telefe)

Sin esquivar ningún tema, la intérprete de “A don Ata” se refirió a las versiones de acomodo y malos tratos que deslizaron algunos exparticipantes. “Eso siempre va a existir. Creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Entiendo que no para todos ha sido la misma experiencia, pero lo que pienso es que de 210 voces que escuchamos, no escucho mucha gente que diga ‘la pasé mal’, al contrario. Yo hablo con los chicos y le pregunto cómo los tratan y es más positivo que negativo”, aseguró.

Y consultada sobre su relación con su compañera, no dejó ningún tipo de dudas “Nos fuimos de joda después del programa. Con Lali y con la producción”, señaló entre risas. Y ya más seria, compartió su experiencia con la artista, con quien acaba de publicar el single “Quiero todo”, en compañía también de Natalia Oreiro: “Yo la adoro a Lali y nos bancamos mutuamente. Desde que empezó este programa sentimos que tenemos mucho en común: somos del mismo signo, las dos chispita, las dos petisitas”, señaló, y extendió el elogio al resto de sus compañeros.

Yhosva Montoya y Soledad Pastorutti, ganadores de la cuarta edición de La Voz Argentina

“Todos han sido muy generosos conmigo. Todos tienen una impronta y un personaje para dar una devolución. Quizás a algunas personas yo no le caigo simpática, pero somos una gran familia que la pasamos bien y obviamente todos queremos ganar”, enfatizó en relación a Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, los otros jurados del certamen de canto.

Y en relación al triunfo, el tercero que logra en cuatro ediciones luego de los éxitos de Gustavo Corvalán y Francisco Benítez, La cantante hizo gala de su ojo clínico para detectar talentos: “En cuartos de final, miro el escenario y salvo Ángela todos habían estado en mi equipo”, recalcó, y se permitió compartir el consejo que le da no solo a los ganadores sino al resto de los participantes: “Aprovechen esta vidriera, salgan a laburar”. En declaraciones a Teleshow luego de su triunfo, Yhovsa destacó la conducción de la Sole durante el certamen: “Ella es muy sencilla, se sienta y se pone a hablar, es lo más. Se emocionó y me dijo que me lo merecía y que ahora hay que trabajar para sacar mis temas y que la gente me conozca más”, reveló.

