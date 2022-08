Canta Conmigo Ahora: el divertido ida y vuelta de Coti Sorokin, Cande y Marcelo Tinelli que terminó con anuncio de casamiento

Coti Sorokin anticipó su casamiento con Cande Tinelli (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Si bien siempre fueron muy perfil bajo, este año Cande Tinelli y Coti Sorokin aceptaron participar como jurados en Canta Conmigo Ahora y eso hizo que la exposición de la pareja sea mucho mayor. Y si bien ellos confesaron ser tímidos, de a poco se van soltando y no tienen problemas a la hora de tener algunos idas y vueltas en cámara en el programa que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece.

Por caso, en la última emisión del reality, el cantante se animó a entonar “Color esperanza”, uno de sus hits, y sorprendió con la introducción que hizo antes de cantar. “En el barrio me conocen como Coti, me insistió mucho mi novia, pero el que me anotó fue mi suegro”, bromeó mientras el conductor y su hija se tentaban. Luego de terminar el tema, todos los jurados le dieron su voto y el hombre de Bolívar acotó divertido: “Cuando entraste y dijiste que estabas de novio y que además te había anotado tu suegro, se me vino el mundo abajo, porque yo digo ´qué suegro turro que lo anotó´ y ya tiene novia. Justo le iba a decir al Puma (Rodríguez): ´mirá qué lindo chico está entrando para una de mis hijas´”. Y agregó, señalando a Cande: “Ella es mi hija, lo anterior no lo dije por ella”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin ya llevan dos años de relación

Entonces, el intérprete de “Nada fue un error”, se dirigió a su pareja: “Mi amor...”. Pero enseguida Marcelo lo cortó: “¿Cómo ´mi amor’?”. “¿Qué dice, desubicado?”, bromeó la influencer, lo que despertó las risas de todos en el estudio. “Me parecías un tipo ubicado, con novia, y que le vengas a decir ´mi amor´ justo a mi hija me parece raro”, siguió el anfitrión. Y Cande insistió: “Tengo a mi viejo acá al lado”. Acto seguido, ella le dio su devolución, de forma irónica: “La afinación no me mató, tenés que meterle ahí un poco porque sos muy desafinado”. Y cerró divertida: “Bueno, mucha suerte, espero que tu suegro te garpe el casorio”. “Si, yo espero lo mismo”, finalizó Coti entre risas.

Lo cierto es que luego de este insólito momento, en Socios del espectáculo fueron a buscar la palabra de Sorokin, con el objetivo de que confirme su boda. “Va a haber casamiento”, aseguró ante la atenta mirada de su novia y de Manuel Wirtz, otro de los jurados del programa. Entonces, el cronista se dirigió hacia Cande: “¿Hubo propuesta? Tu padre dijo: ´¿por qué no ellas proponernos a nosotros?´”. “Yo vi en las películas que lo pide el príncipe”, se excusó ella. Pero acto seguido, aclaró: “No, mentira, es un juego, ya va a suceder cuando tenga que suceder”. Entonces, el músico finalizó: “Estamos cerca, todavía no hablamos fecha, pero el año que viene seguro”.

Días atrás, la pareja había revelado cuáles fueron las condiciones que le pusieron a Marcelo para ser parte del jurado. “Obviamente estar al lado de Coti, siempre”, afirmó Candelaria. “Los dos pusimos esa condición. Si ella no estaba yo no estaba, y viceversa”, confirmó él. “Creo que es clave tener al lado con quien opinar, tenemos una complicidad y nos entendemos”, añadió la influencer.

SEGUIR LEYENDO: