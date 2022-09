El ex de Silvia Süller le propuso casamiento a Noemí Alan en medio de una entrevista

El ex de Silvia Süller le propuso casamiento a Noemí Alan

Noemí Alan está en pareja desde hace cinco meses con Martín Lema, el uruguayo que hace un tiempo fue pareja de Silvia Süller y, anteriormente, con Alejandra Pradón. Mientras estaban dando una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, el joven de 24 años aprovechó para proponerle casamiento a la exvedette.

“La traje acá a las Barrancas de Belgrano para una sorpresa muy linda. Con ella la paso súper bien y quiero proponerte esto: ¿te querés casar conmigo para estar hoy mañana y siempre?”, le preguntó Lema y sorprendió por completo a Alan.

“No te puedo creer”, le respondió Noemí en el ciclo Mitre Live. Las personas que estaban viendo la situación comenzaron a aplaudir y de repente apareció un grupo de Mariachis, contratado por Martín. “Vamos a ir de luna de miel a el hotel para pasarla bien”, señaló el joven, muy emocionado. “Estoy feliz, me lleva a lindos lugares y me hace bien el amor”, aseguró Noemí, muy contenta.

Noemí Alan y su pareja

“Esto se me ocurrió porque tengo ganas de estar en pareja, no va más amigos con derechos, yo quiero estar con ella y acompañarnos. En su momento me dijo que era poco tiempo pero ya ahora vamos para cinco meses y ya es un montón, la edad es un número”, manifestó el joven, tras haberle realizado la propuesta romántica a su actual pareja.

Por último, Noemí aseguró: “Yo tenía mis recaudos porque es un chico joven. Me hizo una entrevista y me empezó a hablar y a mandarme WhatsApp. Me ganó con su ángel y su simpatía, y su generosidad, y su buen humor, no quiero criticar a los hombres grandes pero este no me habla de enfermedades”.

Cabe recordar que en agosto pasado, la actriz había revelado su romance con Martín en una entrevista con Etchegoyen: “Conocí a un uruguayito amoroso hace ya un par de semanas y nos vemos los fines de semana. Él me hizo una nota telefónica y mantuvimos contacto, me seguía escribiendo y me caía bien, muy educado y amoroso”.

“Tuvimos la primera cita hace tres semanas, me hizo sentir muy cómoda, fue sincero y me habló de relaciones que había tenido. Igual no eligió muy bien el chico....”, dijo a modo de broma. Pero aclaró: “Lo que más me gustó fue que es muy cálido, respetuoso y muy simpático, nos reímos, me hace sentir bien y él dice que le gustan las mujeres más grandes que él”. De todas formas, aseguró: “Lo mío con él es una amistad con derechos”.

Por último, reveló: “Lo hablé con mi hija y, mientras me haga bien y me cuide, tengo que mandarle mensaje a cada rato para que sepa que esté bien. Igual la primera vez nos encontramos en un lugar público, nos encontramos en un hotel de Puerto Madero, yo le expliqué mis miedos. Él pagó todo y es muy generoso y caballero. Me siento extraña, pero estoy contenta, hacía mucho que no salía con alguien, por el tema de la pandemia, y es la primera vez que salgo con alguien tan joven, tiene la edad de mis hijos y no sé cómo me enganchó”.

