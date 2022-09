María Becerra habló tras el fuerte cruce que tuvo con una influencer que intentó seducir a su novio

María Becerra salió al cruce de la influencer Jazpincita

Fue un fin de semana difícil para María Becerra. Es que, a tan solo un mes de haber blanqueado su romance con el trapero J Rei, salió a la luz una grabación que daba cuenta de una supuesta llamada telefónica que habría realizado la cantante a la influencer de contenidos para adultos llamada Jazpincita, quién registró en video la comunicación, por un reclamo que involucraba a su novio. Según se desprende de esa conversación, el muchacho estuvo recibiendo mensajes, en Instagram, de parte de la la joven y la interprete de Ojalá no dudó en increparla.

“Te parezco una capa pero te querés coj... a mi novio. Sos una hija de p...”, le reclamó Becerra, aunque del otro lado del teléfono, además de grabar la comunicación telefónica privada, el tono se nota desinteresado y con una reacción en un tono bromista en la voz de Jazpincita. Fue entonces que, en el audio, se puede escuchar cómo la artista recuerda el episodio de infidelidad que sufrió con su ex, Rusherking: “Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok”, admitió María. “Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, completó.

La cantante se puso celosa y llamó a la joven para aclarar los tantos

Lo cierto es que, en este contexto, en la tarde del lunes Becerra decidió ponerle fin a este escándalo y salió a realizar una aclaración desde sus stories. En primer lugar, compartió una foto con su pareja para confirmar que todo sigue bien entre ellos y, luego, publicó un extenso escrito. “Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo”, comenzó expresando.

La foto que publicó María Becerra junto a J Rei

Y continuó: “Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena”. “Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena”, concluyó.

La aclaración de María Becerra sobre la relación con su novio J Rei

En tanto, en la siguiente historia destacó el apoyo de sus fans: “Por otro lado, quiero agradecerles a ustedes, me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir...amor, contención y mil cosas más. Lxs amo para toda la vida”.

Becerra y J Rei habían confirmado su relación a mediados de agosto, cuando la cantante comentó un vivo de Instagram que el trapero estaba haciendo con su madre y dejó a todos sus seguidores sorprendidos. “Acá estoy”, fue lo primero que escribió para que supieran que estaba siguiendo la trasmisión. Acto seguido, agregó un piropo para la progenitora de su flamante novio. “Mi suegra es la más linda”, puso como una forma de confirmar su romance. Y logró conmover a la mujer, que al advertirlo le pidió a su hijo: “Fijame este comentario que me voy a volver loca”. Como si esto fuera poco, la madre del artista decidió ir por más y, visiblemente feliz por la presencia de su nuera en la trasmisión, le expresó: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”.

SEGUIR LEYENDO: