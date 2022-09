María Becerra llamó por teléfono e insultó a una influencer que intentó conquistar a su novio J Rei

La cantante se puso celosa y llamó a la joven para aclarar los tantos

En las últimas horas, salió a la luz una grabación que daba cuenta de una supuesta llamada telefónica que habría realizado María Becerra a la influencer de contenidos para adultos llamada Jazpincita, quién registró en video la comunicación, por un reclamo que involucraba a su novio.

Es que la cantante está de novia con J Rei, el ex de Cazzu, colega con quién había hecho una colaboración, lo que generó un escándalo, pero ahora, su novio estuvo recibiendo mensajes, en Instagram, de parte de la “influencer” y Becerra no dudó en increpar a la mujer.

De acuerdo a lo que trascendió, fue la artista quién le pidió su número de teléfono para hablar sobre este asunto y hacerle el reclamo por los mensajes subidos de tono a Rei, pero no habría contado con el hecho de que Jazpincita iba a grabar la comunicación.

“Te parezco una capa pero te querés coj... a mi novio. Sos una hija de p...”, le reclamó María Becerra, aunque del otro lado del teléfono, además de grabar la comunicación telefónica privada, el tono se nota desinteresado y con una reacción en un tono bromista en la voz de Jazpincita.

Fue entonces que, en el audio, se puede escuchar cómo la artista recuerda el episodio de infidelidad que sufrió con su ex, Rusherking: “Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok”, admitió María Becerra.

“Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, completó la artista sobre lo que la estaba perturbando. Hasta el momento, María Becerra que acaba de actuar en Rock In Río, por una invitación de Camila Cabello, no se pronunció al respecto.

La joven que le firmó varias fotos al trapero filtró la llamada que la artista le hizo, tras haberlos leído

Desde su separación de Rusherking a fines del año pasado, María Becerra no había blanqueado otra relación. Pero todo cambió cuando a mediados del mes pasado, cuando trascendieron los rumores que la vinculaban con Julián Reininger, conocido por todos como J. Rei, la cantante comentó un vivo de Instagram que el trapero estaba haciendo con su madre y dejó a todos sus seguidores sorprendidos.

“Acá estoy”, fue lo primero que escribió la intérprete de Ojalá para que supieran que estaba siguiendo la trasmisión. Acto seguido, agregó un piropo para la progenitora de su flamante novio. “Mi suegra es la más linda”, puso como una forma de confirmar su romance. Y logró conmover a la mujer, que al advertirlo le pidió a su hijo: “Fijame este comentario que me voy a volver loca”. Como si esto fuera poco, la madre del artista decidió ir por más y, visiblemente feliz por la presencia de su nuera en la trasmisión, le expresó: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”.

Lejos de esconderse, los tortolitos ya no tienen reparos a la hora de publicar videos íntimos en sus redes. Por caso, Becerra compartió una Instagram Story en la que se lo veía a él haciéndole unos retoques en el peinado con una máquina de cortar pelo, y luego se los ve besándose. Un rato más tarde, compartió otra toma en la que se muestran muy acaramelados y disfrutando de su momento romántico.

