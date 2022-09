Abel Pintos explicó por qué debió esperar 6 años para iniciar su relación amorosa con Mora Calabrese

Hace casi un año, Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en una quinta del partido bonaerense de Cañuelas. El artista y su pareja formaron una familia ensamblada con Guillermina (hija de una relación anterior de ella) y un hijo en común, Agustín.

En una entrevista con Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe), el cantautor brindó detalles de su relación con Mora, a quien conoció durante una gira que realizó en el Chaco, más precisamente en Pampa del Infierno: “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que era el sponsor de ese festival”.

“Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, manifestó Abel, a corazón abierto.

Además, señaló que cuando se conocieron ella estaba casada. “Yo dije: ‘Bueno, listo, ya está’. Varios años después de su divorcio retomamos hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas”, reconoció el popular cantante.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Luego, reveló que esperó 6 años hasta que pudieron iniciar una relación formal. “La forma más certera de explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó. Fue hasta el día en que dijimos: ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, cerró.

Cabe recordar que Pintos había hablado de su historia de amor con su mujer en el ciclo Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). En el programa, reveló cómo le propuso casamiento a Mora: “Un día me levanté y pensé: ‘Qué hago sin estar casado con ella, si ya sé que quiero vivir con ella toda mi vida’. Entonces en el desayuno le pido a mi suegra que me acompañe a comprar una alianza. Estábamos en Resistencia (Chaco) y habíamos llegado hace muy poco. Yo me escondía de Mora porque no quería que me pregunte adónde iba y tener que mentirle”.

Abel Pintos y su familia

En charla con la conductora Juana Viale, Abel señaló: “Después volvimos, empezamos a tomar unos mates para bajar la ansiedad. Y salimos a caminar y en un momento nuestra hija, Guillermina, presintió algo de todo esto y desde la cocina se puso a filmarnos y me agarró justo. Me arrodillé y le pedí que se casara conmigo”. Mientras él relataba el momento, pasaron imágenes de la propuesta a Calabrese que fue publicada en las redes sociales.

En la mesa también se encontraba Jairo, quien interpretó el “Ave María” en su boda. En el programa, Pintos aseguró que soñaba que el artista cantara en la ceremonia y que fuera un regalo como broche de oro de la boda: “Tanto Mora como yo lo admiramos mucho y crecimos con su música, entonces queríamos tenerlo cantando el ‘Ave María’, pero no sabía cómo hacer. Hasta que un día dije: ‘Bueno, yo pregunto, porque a veces es muy difícil creer que uno puede ser amigo de sus ídolos, entonces hablé con su hijo, Yaco”.

Finalmente, Jairo aceptó sin problemas participar en su casamiento. “Me preguntó cómo quería que me cante el ‘Ave María’ y yo le decía que en el idioma que él quisiera”, aseguró Jairo, quien cantó el tema en francés y español. “Fue impagable ese momento. Sentí que era una bendición”, manifestó Abel, muy emocionado.

