Estefania Pasquini, la esposa de Cormillot, compartió su notable cambio físico para generar conciencia

Estefania Pasquini compartió su notable cambio físico para generar conciencia

“Lunes Arranco”, fue el hashtag que utilizó la nutricionista y esposa de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, en sus redes sociales junto con una foto de ella en su juventud, para realizar una profunda reflexión sobre las dietas y la importancia de más allá del peso, estar bien por dentro-

“El #lunesarranco, ¿cuántas veces bajaste y subiste de peso? Y cada vez que bajaste, ¿por qué lo hiciste?”, le preguntó la mamá de Emilio a sus seguidores. Luego siguió: “Cada persona puede tener una respuesta distinta a esta pregunta, puede ser por salud, hoy se sabe que el exceso de peso puede desencadenar el aumento de presión, colesterol, insulino resistencia o diabetes, entre otras”.

“Muchos lo hacen porque están cansados de verse así, de la discriminación (el INADI arroja datos, que la discriminación por el peso, es la tercer causar de denuncias). De no encontrar talles, de no gustarse”, dijo e hizo un llamado: “Sí, sería estupendo vivir en una sociedad que esto no ocurra. Pero ocurre y a muchos les afecta, pero este posteo no se trata de eso”.

Estefanía Pasquini con Alberto Cormillot y su hijo Emilio

Luego agregó que “sea la causa por la que decidiste bajar de peso, el peso ideal es algo por lo que no podes guiarte si tuviste sobrepeso u obesidad”. Entonces explicó: “Esos son números casi imposibles según la personas, lo Importante es llegar a un número que disminuyan tus posibilidades de alguna complicación y que sea sostenible en el Tiempo y esto depende de los hábitos que hagas en el camino. Si bajaste haciendo cualquier cosa, así te va a durar seguramente y si bajaste a un peso que no era para vos, también, así te va a durar. Y ni imaginas la frustración que va a causar”.

“Por esto mismo cuando me dicen que ‘¿qué pensas de la dieta tal?’ yo les digo: ‘Hacé un plan que contemple tus gustos, horarios, actividades, preferencias, posibilidades, entre otras cosas’. Y así, seguro hará el resto más fácil y siempre trabajando las barreras que no te ayudan, ya que no es solo comer bien, hay emoción, hay vida social y mucho por trabajar y para aprender a convivir”, escribió y cerró con una pregunta: “Vos, ¿cómo vas a encarar este nuevo #lunesarranco?”.

En relación a los dichos de Estafanía, Luis Zerda, ex participante de Cuestión de Peso, retomó la semana pasada su tratamiento en la clínica del doctor Cormillot. “Voy a estar de lunes a viernes de forma diurna, haciendo las actividades de la clínica, aquagym, caminatas, grupos, charlas motivacionales, desayuno, colación, merienda, almuerzo y cena. Una vez que hice la cena me retiro, me iré 20.15 a más tardar y entro 8.15 de la noche”, había explicado a Teleshow sobre su tratamiento.

Hace dos semanas Luisito viajó desde Las Parejas, Santa Fe, a Malvinas Argentinas, ya que se iba a tratar en la institución médica del municipio bonaerense. Al llegar al lugar, no pudo ingresar y todo sus deseos se desvanecieron: “Había hecho una colecta para ir hasta allá porque tenía un turno para el viernes 26 de agosto, había armado una revolución porque me dijeron que me iban a hacer tratamiento ambulatorio, y llego al hospital y nadie sabía nada, de mí, que había llegado, y no tenía lugar donde dormir, nada, porque me habían dicho que fuera”.

Tras el rechazo en el hospital una señora que lo vio triste por la situación que lo “desolaba” lo tomó de la mano. “Luis, vamos a orar”, le dijo y empezaron a pedir: “Fue tan fuerte el poder del señor que se va la señora y me llaman de la clínica de Cormillot, para ver si quería hacer el tratamiento con ellos. Saltaba en una pata”.

