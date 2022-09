La propuesta de matrimonio de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani: “La vida no para de regalarme momentos hermosos”

La propuesta de matrimonio de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani

Este domingo, con el jardín repleto de luces rojas y los mariachis cantando de fondo, Sebastián Nebot le hizo una espectacular propuesta de matrimonio a Lizy Tagliani, quien compartió el acontecimiento en sus redes sociales y se viralizó rápidamente.

El romance entre ambos empezó a mediados de abril pasado, cuando la conductora presentó en público a su flamante pareja, a quien había conocido de manera virtual. Después de que ella se separara de Leo Alturria, el mendocino decidió viajar a la Ciudad de Buenos Aires para conocer a la humorista. Eso los terminó de enamorar y hace poco tiempo ya están conviviendo. A su vez, los dos sueñan con poder formar una familia.

Hoy la actriz está cumpliendo 52 años y anoche, su novio le hizo una sorpresa extraordinaria: con motivo de un nuevo aniversario, el mendocino aprovechó para maravillar a la humorista con un corazón gigante creado con luces rojas en el patio de su casa y unos mariachis tocando de fondo. En este contexto le propuso casamiento y horas más tarde, Lizy subió un posteo a la cuenta oficial de Instagram mostrando las imágenes del acontecimiento.

La humorista subió el video y lo acompañó con un emotivo texto: “La vida no para de regalarme momentos hermosos. Amigos, amores, familia, trabajo, recuerdos: momentos únicos e inolvidables... Como si angelitos hayan pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor. Sebastián Nebot sos puro amor te elijo como compañero hoy, mañana y siempre”.

Luego de que una pareja amiga lo ayudara a preparar el escenario, Sebastián esperó a la artista en el medio del jardín con un pasillo luminoso de color rojo. A medida que se acercaba, los mariachis acompañaban de fondo con su melodía. Finalmente cuando llegó al centro la esperaba su futuro esposo, quien la recibió con besos y posteriormente la propuesta, la cual Lizy aceptó con mucha emoción.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Hace unas semanas, Lizy Tagliani declaró que tiene un “fuerte deseo” de ser mamá. Y ahora, la comediante está lista para construir otra etapa de su vida junto a Sebastián Nebot, su novio mendocino quien dejó todo en su provincia natal para mudarse con ella a una casa nueva.

“La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, reveló Lizy recientemente. “Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, contó en aquel momento.

Asimismo, contó que su amigo Marley fue su consejero en esa materia, ya que puede contarle su experiencia de subrogar un vientre. “Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad. Es un proceso que recién empieza. Tengo la imperiosa necesidad de ser mamá”, dijo. “Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio, te lo quiero dejar a vos”, le auguró a su futuro hijo en su última visita a PH: Podemos Hablar (Telefé).

